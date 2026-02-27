Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autónomos gallegos: APE Galicia refuerza su organización para un 2026 con más proyectos y actividad institucional

APE Galicia ha presentado su Plan Estratégico para 2026, con el objetivo de reforzar su estructura interna y afrontar los retos del colectivo autónomo gallego en formación y representación institucional.

La Junta Directiva de APE Galicia durante la reunión en la que se presentó el Plan Estratégico 2026.

La Junta Directiva de APE Galicia durante la reunión en la que se presentó el Plan Estratégico 2026. / cedida

El Correo Gallego

Santiago

Los autónomos gallegos avanzan en la planificación de su hoja de ruta para 2026 con la activación de un nuevo Plan Estratégico y el refuerzo de su estructura interna, una decisión orientada a afrontar un ejercicio que se prevé especialmente intenso en proyectos y actividad institucional.

La Junta Directiva de APE Galicia abordó en Pontevedra la planificación del próximo año, marcada por el análisis de los principales retos del colectivo autónomo y la necesidad de adaptar la organización al aumento de iniciativas previstas. La reunión contó con la participación del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández López, y del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites.

Durante la sesión se presentó el Plan Estratégico 2026, estructurado en cinco ejes de actuación: formación, representación institucional, acceso a ayudas públicas, presencia en ferias y eventos estratégicos e impacto medible en el colectivo autónomo.

La asociación prevé una agenda con numerosas jornadas informativas, programas formativos y acciones de dinamización económica, además de una mayor participación en espacios institucionales. Este incremento de actividad llevará aparejado un refuerzo organizativo con el objetivo de garantizar capacidad operativa suficiente y ofrecer un acompañamiento más ágil y eficaz a los profesionales por cuenta propia.

Según se trasladó durante la reunión, el objetivo pasa no solo por aumentar la actividad, sino también por mejorar la organización, la coordinación interna y los resultados obtenidos.

El turno de preguntas permitió abordar cuestiones que preocupan al colectivo, como el absentismo laboral y el diálogo social, asuntos que afectan directamente a pequeñas empresas y autónomos. La sesión sirvió asimismo para compartir inquietudes y trasladar propuestas vinculadas a la realidad específica del trabajo autónomo.

La Junta Directiva informó además de la dimisión de David Martínez como vicepresidente de APE Galicia por Ourense tras su incorporación a la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense. La entidad agradeció su labor y le concedió el nombramiento de socio de honor, haciendo entrega de una figura de la Virgen Peregrina junto a una placa conmemorativa. La vicepresidencia provincial será cubierta próximamente para garantizar la continuidad de la representación territorial.

Tras un 2025 centrado en la consolidación de servicios y representación, la organización afronta ahora 2026 como un año clave, con más proyectos, mayor presencia en el territorio y el objetivo de reforzar la estabilidad, el acompañamiento y la representación del colectivo autónomo gallego.

