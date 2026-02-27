Autónomos gallegos: APE Galicia refuerza su organización para un 2026 con más proyectos y actividad institucional

Los autónomos gallegos avanzan en la planificación de su hoja de ruta para 2026 con la activación de un nuevo Plan Estratégico y el refuerzo de su estructura interna, una decisión orientada a afrontar un ejercicio que se prevé especialmente intenso en proyectos y actividad institucional.

La Junta Directiva de APE Galicia abordó en Pontevedra la planificación del próximo año, marcada por el análisis de los principales retos del colectivo autónomo y la necesidad de adaptar la organización al aumento de iniciativas previstas. La reunión contó con la participación del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández López, y del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites.

Durante la sesión se presentó el Plan Estratégico 2026, estructurado en cinco ejes de actuación: formación, representación institucional, acceso a ayudas públicas, presencia en ferias y eventos estratégicos e impacto medible en el colectivo autónomo.

La asociación prevé una agenda con numerosas jornadas informativas, programas formativos y acciones de dinamización económica, además de una mayor participación en espacios institucionales. Este incremento de actividad llevará aparejado un refuerzo organizativo con el objetivo de garantizar capacidad operativa suficiente y ofrecer un acompañamiento más ágil y eficaz a los profesionales por cuenta propia.

Según se trasladó durante la reunión, el objetivo pasa no solo por aumentar la actividad, sino también por mejorar la organización, la coordinación interna y los resultados obtenidos.

El turno de preguntas permitió abordar cuestiones que preocupan al colectivo, como el absentismo laboral y el diálogo social, asuntos que afectan directamente a pequeñas empresas y autónomos. La sesión sirvió asimismo para compartir inquietudes y trasladar propuestas vinculadas a la realidad específica del trabajo autónomo.

La Junta Directiva informó además de la dimisión de David Martínez como vicepresidente de APE Galicia por Ourense tras su incorporación a la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense. La entidad agradeció su labor y le concedió el nombramiento de socio de honor, haciendo entrega de una figura de la Virgen Peregrina junto a una placa conmemorativa. La vicepresidencia provincial será cubierta próximamente para garantizar la continuidad de la representación territorial.

Tras un 2025 centrado en la consolidación de servicios y representación, la organización afronta ahora 2026 como un año clave, con más proyectos, mayor presencia en el territorio y el objetivo de reforzar la estabilidad, el acompañamiento y la representación del colectivo autónomo gallego.