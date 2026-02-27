La economía gallega supera las previsiones y crece un 2,6 % en 2025
La comunidad consolida su recuperación tras la pandemia con más empleo, menor paro y una evolución por encima de la media española
La economía gallega continúa afianzando su recuperación en un contexto europeo de crecimiento moderado y cierta incertidumbre económica. Los datos publicados este jueves confirman que Galicia mantiene una evolución positiva tras la pandemia, apoyada en el dinamismo del empleo, la inversión y la actividad productiva, logrando cerrar 2025 con un crecimiento del 2,6 %, por encima de las previsiones iniciales.
Así lo explicó el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante la presentación de los resultados de la contabilidad trimestral difundidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Según señaló, este avance demuestra que Galicia consolida un “crecimiento sostenido” en los últimos cinco años, con un comportamiento mejor que la media española en el período posterior a la pandemia.
En términos comparativos, el PIB gallego se sitúa ya 12,3 puntos por encima del nivel registrado en 2019, lo que supone 2,2 puntos más que el crecimiento acumulado en España durante ese mismo periodo.
El impulso económico estuvo marcado principalmente por la demanda externa, que aportó 2,4 puntos al crecimiento total. También influyeron el aumento de la formación bruta de capital, que subió un 4,2 %, el incremento del gasto de las administraciones públicas (2,3 %) y el avance del consumo de los hogares, con un crecimiento del 2 %.
Las exportaciones, aunque se estabilizaron tras alcanzar cifras récord en años anteriores, se mantienen por encima de los 30.000 millones de euros anuales, consolidando el peso del sector exterior en la economía gallega.
Por sectores productivos, la construcción lideró el crecimiento con un aumento del 7,3 %, impulsado en parte por las políticas públicas orientadas a ampliar el parque de vivienda pública. El sector servicios avanzó un 2,8 %, la industria creció un 2,2 % y el sector primario registró una subida del 1,3 %.
El buen comportamiento económico también se trasladó al mercado laboral. Galicia sumó 17.715 nuevos empleos durante 2025 y redujo la tasa de paro hasta el 8,35 %, un nivel cercano al mínimo histórico de la comunidad.
Además, la comunidad continúa mejorando su convergencia económica con el conjunto del país. Según los últimos datos disponibles, Galicia alcanzó en 2024 un nivel del 92,6 % respecto a la media española, el más alto registrado hasta ahora.
En conjunto, los indicadores reflejan una economía que mantiene estabilidad y capacidad de crecimiento, reforzando su posición dentro del panorama económico nacional.
