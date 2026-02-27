Los extranjeros compran casi una de cada tres viviendas en Baleares: "Cada vez hay menos producto disponible en el mercado"

Días después de que el tándem PP-Vox tumbara en el Parlamento balear la proposición de ley impulsada por Més per Mallorca, que planteaba limitar la compra de viviendas a no residentes, un nuevo informe confirma que casi una de cada tres viviendas vendidas en Baleares es adquirida por extranjeros.

Así se desprende del informe 'ApiBaleares – Tendencias del Mercado Inmobiliario de Illes Balears', correspondiente al cuarto trimestre de 2025, elaborado bajo la dirección técnica de Luis Alberto Fabra, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario y presentado hoy en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares.

Según el estudio, el 31,5% de las compraventas de vivienda en Baleares durante el último trimestre fueron realizadas por compradores extranjeros. Entre ellos destaca especialmente el mercado alemán, que concentra el 41% de las adquisiciones internacionales. A mucha distancia se sitúan otras nacionalidades compradoras como Reino Unido, Italia, Francia y Suecia.

Máximos históricos en el precio de la vivienda

El mercado inmobiliario de Baleares ha despedido el ejercicio 2025 marcando nuevos máximos históricos en el precio de la vivienda. El precio medio interanual se sitúa en 3.988 euros por metro cuadrado, lo que supone el nivel más alto de la serie histórica y un incremento del 11,5% respecto al año anterior.

En el caso de la vivienda nueva, el precio también alcanza cifras récord al situarse en 3.948 euros por metro cuadrado.

Asimismo, la oferta de vivienda continúa descendiendo. En Palma hay actualmente 3.732 viviendas en oferta, frente a las 7.730 que había hace dos años. «Cada vez hay menos producto disponible en el mercado. Si se añade la población no residente, se acentúa el déficit de vivienda», ha explicado Luis Fabra.

El tamaño del mercado depende de la evolución demográfica. En el último periodo se han incorporado 6.391 extranjeros y se han creado 3.105 nuevos hogares. En este contexto de fuerte demanda y crecimiento poblacional, los precios siguen subiendo. El mercado encadena ya 11 años consecutivos de incrementos. Anteriormente, el crecimiento rondaba el 5%, lo que, según Fabra, se consideraba "un aumento saludable", al estar alineado con la evolución de los salarios.

En paralelo, el importe medio de las hipotecas ha aumentado un 20,1%, lo que refleja, según Fabra, que los compradores "necesitan más financiación porque los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios". En el último año se han formalizado 10.467 hipotecas sobre vivienda, lo que supone un crecimiento interanual del 4,2%. El tipo de interés medio se ha moderado hasta el 2,96%. "Aunque el alquiler está muy caro, la buena noticia es que los tipos de interés siguen bajando, lo que facilita el acceso a la compra", ha aclarado Fabra.