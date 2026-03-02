Amazon Web Services duplicará su inversión en España con dos nuevos centros de datos en Aragón

La apuesta de Amazon Web Services, pionera en el impulso a los centros de datos en Aragón, se verá reforzada en los próximos años con una inversión total que llegará a los 33.700 millones de euros, sumando 18.000 millones a los 15.700 que ya tenía confirmados, y que incluirá dos nuevos emplazamientos para construir próximamente sendos campus tecnológicos: La Puebla de Híjar, aterrizando de esta forma en la provincia de Teruel, y San Mateo de Gállego. Asimismo, la multinacional ampliará sus instalaciones en Huesca, como ya está haciendo en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, en los que son los tres campus de datos que actualmente tiene operativos la comunidad dentro de los que han sido anunciados.

Pero la inversión no acabará ahí. El director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky, ha anunciado tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en el marco del Mobile World Congress que se celebra desde este lunes en Barcelona, que instalará tres fábricas relacionadas con la cadena de suministro de los centros de datos. Las tres plantas se ubicarán igualmente en Aragón, aunque todavía no está decidida su ubicación, pues el proyecto está en una fase muy primigenia.

Estas instalaciones apoyarán las operaciones del gigante tecnológico no solo en España, con su región cloud situada en Aragón, sino en toda Europa. En concreto, se construirá una fábrica dedicada al ensamblaje y a las pruebas finales de los servidores, que creará 1.800 empleos, así como un almacén de logística y una planta para la fabricación y la reparación de servidores de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML), un componente que Amazon define como "clave" dentro de su economía circular.

Pedro Sánchez y David Zapolsky (Amazon), junto a Óscar López y otros representantes de AWS, este lunes en el MWC de Barcelona. / Gobierno de España

Las estimaciones de AWS hablan ahora de una contribución de 31.700 millones de euros al PIB español en la próxima década, hasta 2035, con el equivalente de 29.900 empleos a tiempo completo de media en empresas locales, incluyendo aquí puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Según la multinacional, habrá 6.700 trabajos que derivan directamente de su inversión, teniendo en cuenta al personal "altamente cualificado" que nutre las operaciones de los centros de datos, y también empleados de los proveedores de AWS (trabajadores que construyen las instalaciones, personal de seguridad, etc.).

Aragón celebra una noticia "histórica"

El presidente en funciones de la DGA, Jorge Azcón, ha celebrado desde Barcelona una noticia que define como "histórica". "No hay ninguna otra inversión de estas características en Europa, con un impacto económico que trasciende a nuestras fronteras y tendrá un impacto en toda España", ha subrayado el líder popular, en relación a esa contribución milmillonaria al PIB nacional y a la creación de cerca de 30.000 puestos de trabajo.

Azcón ha ido más allá y ha expresado que se trata de "la mejor noticia económica en décadas en nuestro país", que el presidente en funciones ha ligado a las inversiones de otras compañías, que marcan, dice, "un antes y un después en Aragón, tanto desde el punto de vista económico como del empleo". Del mismo modo, ha reivindicado el centro de datos en La Puebla de Híjar, que supone la primera gran inversión milmillonaria para la provincia de Teruel.