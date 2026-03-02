Antonio Viñas, nuevo responsable de la división El Sabio del Grupo Internaco, impulsará su crecimiento

El Grupo Internaco, compañía gallega dedicada a la distribución de maquinaria, equipamiento técnico y soluciones profesionales para sectores como la industria, la agricultura, la construcción y la ferretería, ha anunciado la incorporación de Antonio Viñas como nuevo responsable de la división El Sabio, una de las áreas estratégicas dentro del grupo empresarial.

Con sede en Ordes (A Coruña), Internaco se ha consolidado como un actor relevante en la importación, comercialización y distribución internacional de herramientas, maquinaria y productos técnicos, reforzando en los últimos años su apuesta por el canal profesional mediante el desarrollo de marcas y redes propias orientadas al especialista.

Entre ellas destaca la división El Sabio, centrada en ofrecer soluciones integrales al sector de la ferretería, el bricolaje, el DIY y el suministro industrial, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la estrategia de crecimiento y expansión comercial del grupo.

La incorporación de Antonio Viñas tiene como objetivo impulsar la evolución de esta unidad de negocio y fortalecer su posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más exigente. El nuevo responsable cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la distribución especializada, con experiencia tanto en el mercado nacional como en entornos internacionales.

A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en fabricantes de herramientas eléctricas, pinturas profesionales y organizaciones vinculadas a grupos de compra, participando además en proyectos de desarrollo de negocio internacional. Durante su etapa en Cofac y posteriormente en Ferbric, desempeñó funciones como Category Manager y responsable de marketing estratégico, liderando la definición de surtidos, estrategias de categoría y acciones promocionales dirigidas al canal ferretero.

Posteriormente reforzó su perfil desde el área comercial, gestionando la venta, el suministro y la negociación con grandes cuentas dentro del sector ferretero y DIY, lo que le permitió profundizar en las necesidades del distribuidor profesional y del cliente especializado. Su experiencia incluye además la gestión de equipos comerciales, la apertura de nuevos mercados y la implementación de estrategias orientadas a resultados.

Según destacó Juan Ferro, director general del Grupo Internaco, este nombramiento supone un paso relevante dentro del proyecto empresarial. “La incorporación de Antonio representa un paso significativo para nuestro proyecto. Su experiencia, liderazgo y visión estratégica serán fundamentales para seguir consolidando el crecimiento de la división”.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, el Grupo Internaco refuerza su apuesta por el talento directivo, la especialización sectorial y la innovación comercial, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de El Sabio y consolidar su presencia en el mercado profesional de la ferretería y el suministro industrial.