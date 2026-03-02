Cabreiroá renueva su patrocinio con la Selección Española y lanza una edición especial con más de 7 millones de envases

Cabreiroá vuelve a apostar por el fútbol español y continuará como patrocinador oficial de la Selección Española con el lanzamiento de una nueva edición especial que llegará al mercado con más de siete millones de envases personalizados.

La marca gallega de agua mineral natural, perteneciente a Hijos de Rivera, presenta así una de las activaciones comerciales más relevantes de su trayectoria reciente en un año marcado por una gran cita internacional para el deporte español.

Desde Verín, origen histórico del manantial, la compañía impulsa una campaña diseñada para reforzar su presencia en el punto de venta y estrechar la conexión entre la marca y los aficionados al fútbol.

La nueva edición especial estará formada por una colección de 16 diseños diferentes protagonizados por futbolistas de la Selección Española de Fútbol. Ocho jugadores de la selección masculina y ocho de la femenina ocuparán el frontal de las botellas para aumentar el impacto visual en supermercados, establecimientos de hostelería y tiendas de conveniencia.

En total, más de siete millones de envases incorporarán esta imagen renovada, lo que convierte la campaña en uno de los mayores despliegues promocionales realizados hasta ahora por Cabreiroá.

Promoción con premios diarios y un viaje a Estados Unidos

Bajo el lema “Nos mueve la sed”, la marca activa por segundo año consecutivo una promoción on pack basada en códigos incluidos en el interior de los tapones. Los consumidores podrán participar a través de la web habilitada entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2026.

La acción incluye premios diarios de merchandising oficial de la Real Federación Española de Fútbol, además de sorteos mensuales de televisores y tabletas. Como incentivo principal, la promoción contempla un viaje para dos personas a Estados Unidos para animar en directo a la Selección Española.

De forma paralela, Cabreiroá desarrollará activaciones en el punto de venta destinadas a impulsar el formato 75 cl Sport, uno de los productos estratégicos dentro de la categoría.

Con esta iniciativa, la marca consolida su posicionamiento en el territorio deportivo y refuerza su vinculación emocional con los consumidores en un contexto de máxima expectación futbolística.

Más de un siglo de historia desde Galicia

Nacida en Galicia y declarada de utilidad pública en 1906 por sus propiedades mineromedicinales, Cabreiroá obtiene su agua del manantial de Verín (Ourense) tras un proceso natural de filtración subterránea que se prolonga durante más de cien años a través de formaciones graníticas.

En los últimos años, Hijos de Rivera ha impulsado inversiones para modernizar la planta de envasado y proteger el entorno del manantial, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso y preservar uno de los enclaves hídricos más reconocidos de Galicia.