EEUU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia

En plena escalada bélica en Oriente Próximo, la OPEP+ confirmó ayer un incremento de 206.000 barriles diarios en la producción de crudo. ¿Están los dos hechos conectados? Aparentemente, no. El comunicado emitido por la alianza de los grandes exportadores de petróleo tras una breve teleconferencia de los ministros de Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán omite cualquier comentario a la guerra de EEUU e Israel contra Irán, el cuarto mayor país en volumen del oro negro de la OPEP. Justifican su decisión a la vista "de la estabilidad de las perspectivas económicas globales y la solidez actual de los fundamentos del mercado, reflejada en los bajos inventarios de petróleo", dando un paso más para revertir paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles impulsado en abril de 2023.

Los temores a un fuerte repunte del precio del petróleo por la posible paralización de las ventas de Irán y el bloqueo de la República Islámica al tránsito marítimo del estrecho de Ormuz —por donde viaja alrededor del 20% del crudo mundial, principalmente con destino a Asia—, pillan a Galicia con una factura energética relativamente estable y sin una enorme exposición a zonas en conflicto. Pero un acelerón de la cotización afecta siempre a todos los mercados y, además, su dependencia de EEUU es cada vez mayor.

Casi el 35%

Las importaciones de combustibles minerales, aceites y productos similares alcanzaron los 3.358 millones de euros en 2025 tras una bajada del 7% en comparación con el ejercicio anterior, según el balance recién publicado por la Secretaría de Estado de Comercio. De ese total, el gigante norteamericano concentró el 34,8%. El coste de las adquisiciones a EEUU rozaron los 1.170 millones de euros, un 15% más. Se trajo crudo de petróleo por importe de 849,5 millones de euros; 296,9 millones de euros en gas y otros hidrocarburos; y 23,4 millones en coque.

EEUU gana peso en la cesta de combustibles de la comunidad (en 2024 rondaba el 28%), a costa del resto de principales proveedores. Empezando por México. El país es un socio tradicional de las empresas gallegas que importan combustibles. En 2025 fueron 771,3 millones de euros, lo que supone una intensa caída superior al 23%. Su cuota de negocio aquí se sitúa por debajo del 23%, cuando en 2024 acarició el 28%. Además de los 738,8 millones de euros en crudo, destacan los aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes: 32,5 millones de euros.

Importaciones de Galicia de combustibles y aceites minerales / Hugo Barreiro

Resto de mercados

Libia pasa del 18,4% al 14,3% en el mix de combustibles que Galicia adquiere en el exterior. El saldo mermó el 28,1%, hasta los 480,9 millones de euros. Todo fue crudo de petróleo. La caída de las importaciones desde Rusia es menor, del 16,5%, hasta los 256 millones de euros. Se siguió comprando gas. El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron el pasado 3 de diciembre cerrar el grifo completamente. "Esta decisión histórica pondrá fin a la dependencia de la UE de un proveedor poco fiable, que ha desestabilizado reiteradamente los mercados europeos de la energía, puesto en peligro la seguridad del suministro con el chantaje energético y perjudicado a la economía europea", remarcaron las autoridades comunitarias. Pero con el petróleo arrastran los pies. La eliminación será "gradual".

¿Cuáles son el resto de países de procedencia en los combustibles a Galicia? Básicamente, Nigeria (99,5 millones de euros), Países Bajos (89,7 millones), Canadá (64,2 millones), Irak (61 millones), Bélgica (47,6 millones), Noruega (43,7 millones), Senegal (39,1 millones) y Reino Unido (37,6 millones).