“España tiene un problema real de falta de inversión en infraestructuras de agua: cambiamos un tubo cada 400 años”

Con 92.405 kilómetros de redes y 44,8 millones de clientes, Aqualia es uno de los gigantes de gestión del agua del mundo. Participada por FCC (51%) y el fondo australiano IFM (49%), es la cuarta empresa de Europa por población servida y la novena del mundo. Está presente en 19 países, entre los que se encuentra Japón, Estados Unidos o Arabia Saudí, y aunque el peso de los ingresos fuera de España suponen casi el 43% del total, todavía le queda margen de recorrido en su país natal.

O al menos eso predica su director en España, Lucas Díaz. El ahora ejecutivo --lleva dos años en el puesto-- acumula 39 años ligados al ciclo integral del agua, en los que ha desempeñado todo tipo de responsabilidades, pero la que recuerda "con más cariño" es su experiencia como gerente, en localidades como Almería, San Juan de Puerto Rico o Vigo. "Es ahí donde verdaderamente conoces los problemas del ciudadano", afirma en una entrevista con EL PERIÓDICO.

En los últimos años, ha habido fenómenos como la sequía o las danas que han acercado el sector del agua al debate público, pero aun así sigue siendo un gran desconocido. ¿Por qué?

Quizás porque el sector del agua sufre sus problemas en silencio. No tenemos tractores para sacar a la calle. Y también porque el servicio de agua es de buena calidad, tenemos un servicio continuo las 24 horas. Es raro que una ciudad en España tenga un problema de falta de agua. Sin embargo, en Italia recuerdo en 2007 una provincia con periodos de entre 24 y 48 horas sin agua. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos porque parece fácil, pero hay todo un mundo de procesos de tratamiento tecnológico desde que se recoge el agua de la lluvia hasta que sale por el grifo.

¿Quién financia el agua?

La financia el ciudadano, bien sea a través de la administración directamente o bien sea a través del precio del agua. El agua en España es muy barata, con un precio medio de 2,22 euros por metro cúbico. Es verdad que hay localidades con precios más altos y otras más baratas, pero el precio medio está a la cola de Europa. Cuando compras una botella de 50 centilitros de agua en cualquier sitio te cobran un euro, pues 2.000 botellitas como esa de agua del grifo valen 2,22 euros.

¿Y qué implica que el agua sea tan barata? ¿Cuál es el riesgo?

El riesgo al que nos enfrentamos es que la falta de inversión te deja una situación de vulnerabilidad ante el cambio climático porque no eres tan fuerte ante una crisis hídrica de falta de agua o ante una gran lluvia. Gran parte de nuestras redes e infraestructuras tienen más de 40 o 50 años y no se han renovado al ritmo necesario. Tenemos índices de renovación entre el 0,20% y el 0,25%, cuando la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN) habla de un 2% anual. Eso significa que cambiamos un tubo cada 400 años, cuando la vida media de un tubo es de 50 años. Tenemos un problema real de falta de inversión en infraestructuras de agua. Hay tubos con los que nos encontramos en algunos sitios que son casi de la época romana.

Lucas Díaz, director de Aqualia en España. / José Luis Roca

¿A cuánto deberían subir esos 2,22 euros para tener unas inversiones suficientes?

SEOPAN habla de 104.000 millones de euros de necesidades de infraestructura en embalses, en tuberías, en plantas de tratamiento de agua potable o de agua residual. Y el último informe de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) afirma que harían falta unos 5.700 millones de euros anuales para garantizar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua. En los últimos años, solo se ha alcanzado la mitad de esa cifra. ¿Cuánto tiene que subir el precio del agua? Yo entiendo que la inversión no tiene que venir solo de una fuente, no se puede llevar todo el gasto al precio, ni tampoco podemos hacer de golpe en 10 años todas las infraestructuras que no hemos hecho en siglos. Tiene que haber inversión de fondos europeos, del gobierno central, de los gobiernos autonómicos, y los ayuntamientos deben cubrir a través de sus empresas públicas o privadas el resto de inversión. La participación pública y privada es una línea fundamental.

¿Es posible que llegue un momento que al abrir el grifo no salga agua?

No hay que ser alarmista. Las consecuencias de esta falta de inversión son redes envejecidas, infraestructuras obsoletas, capacidad limitada para adaptarnos al cambio climático… y una de las más graves es el problema de las fugas de agua. En España, el 26 % del agua suministrada no se registra. Eso equivale a más de 1.100 hectómetros cúbicos perdidos al año, una cantidad enorme suficiente para abastecer durante más de dos años a una ciudad como Madrid. Una simple fuga de un litro por segundo supone perder más de 86.000 litros al día, lo que equivale a llenar más de 500 bañeras.

¿Qué significa que el 26% del agua suministrada no se registra?

Significa que una parte se pierde porque una tubería puede tener un pequeño poro de un milímetro que da una pérdida de agua incalculable, sumado a que a veces los contadores no contabilizan adecuadamente y a los posibles fraudes. Es necesario abordar la digitalización de las redes con sistemas de sensorización que informen de dónde están las mayores pérdidas para poder actuar sobre ellas. De esta forma, concentras la inversión en ese punto porque si cambias todas las redes nunca vas a llegar a resolver el problema de las pérdidas. Pero hay que terminar de digitalizar toda España y no solo el agua urbana, sino también el agua de riego. El control del agua tiene que ser general.

¿Debería haber una gestión más centralizada del agua?

La gobernanza del agua debería ser más centralizada, sí, con un coordinador, una especie de árbitro, como tienen otros países del entorno, como Portugal o Italia; pero gestionar toda el agua desde un mismo punto es imposible porque cada territorio tiene sus propias fuentes.

Algo así como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que también tuviera una dirección de agua

Un regulador constructivo que ayude y luche porque cada día tengamos más agua y porque haya menos pérdidas. No podemos permitirnos en un país como España donde el cambio climático nos está llevando a unas situaciones de sequía muy prolongadas a no tener un plan de renovación de infraestructuras continuo, si no las pérdidas de agua nos van a ir agotando los recursos. España ha crecido en los últimos 25 años en casi 10 millones de personas y todas esas personas necesitan agua. El agua es la fuente indispensable de vida, hay que cuidarla y como es limitada tenemos que establecer nuevas fuentes de suministro.

¿Por ejemplo?

La reutilización del agua en España debiera ser una obligación en todos los territorios. En España estamos en una media entre un 7% y un 13% de reutilización. Hay territorios que lo tienen más desarrollado y están en un 80% o un 90% y otros que están en el cero, pero la reutilización de agua en España debiera estar cercana al 100%. Si reutilizamos toda el agua que ahora mismo no reutilizamos estaríamos en una cifra entre 3.500 y 4.000 hectómetros cúbicos adicionales que podríamos tener a disposición de los consumidores. Eso no significa que la vayamos a utilizar en consumo urbano. El agua reutilizada debe ir primero a instalaciones deportivas, a campos de golf, luego a la agricultura, que ahora mismo con una calidad adecuada se puede usar y está perfectamente regulada y el agua que no se utiliza en esos consumos dejarla para los ciudadanos.

¿También la desalinización? Sus detractores advierten sobre el precio y los residuos

La desalinización es un complemento, pero para mí el primer punto es la reutilización. Lógicamente, si coges el agua de un embalse que ha llegado allí por la ley natural tiene un gasto pequeño, relacionado con la energía, el mantenimiento de la presa y el tratamiento de la planta. En cambio, si reutilizas el agua tienes que depurarla en las adecuadas condiciones y eso tiene un coste. Y ya si hay que desalar, el coste es todavía mayor (entre 0,6-0,8 euros el metro cúbico). Eso hace que el precio del agua en un sitio donde hay agua desalada como Canarias sea mayor que en Madrid, donde hay agua de presa que llega por la sierra de forma natural. En Madrid no tendría sentido desalar el agua, pero en zonas de costa, si no hay otra fuente, pues sí lo tiene; no es una cuestión de si es bueno o malo, sino de que es una necesidad.

¿Debería ser el precio del agua igual en toda España, como ocurre con la luz o el gas?

Sería ideal que fuese el mismo precio para todos, claro. Y que el esfuerzo que tiene que hacer una persona que no tiene agua de una presa se compense con otro que sí lo tiene. Pero sería muy difícil porque significaría que el que tiene agua desalada tiene que recibir una compensación de un organismo regulador y eso es muy difícil de implementar.

¿Hay una infraatención hacia el sector por parte del Gobierno?

El Gobierno está prestando atención al sector a través de un programa PERTE que está inyectando una cantidad de dinero para mejorar la digitalización, pero lo que sí ponemos sobre la mesa es la necesidad de infraestructuras. Necesitamos infraestructuras que nos ayuden a mantener los actuales volúmenes de agua disponibles y a mejorarlos porque la población va creciendo y las necesidades aumentan. Tenemos casi 100 millones de turistas y eso requiere que tengamos volúmenes de agua suficientes para abastecer a estas poblaciones. Eso se hace con mucha gestión y con mucha eficiencia en el control del agua. No se puede permitir que los servicios tengan un volumen de pérdida desarbolado y para eliminar esas pérdidas necesitas tecnología, necesitas empresas que sepan gestionar con esa tecnología y necesitas inversiones en infraestructura. Tenemos que afrontar temas como la eficiencia energética, la innovación tecnológica, la digitalización y la reducción de pérdidas.