Galicia lidera las ventas de coches nuevos en España con un crecimiento del 31 % en febrero

Galicia está al frente de España en ventas de coches nuevos. En febrero se matricularon 2.811 vehículos, un 31 % más que en 2025, según datos de Anfac, Faconauto y Ganvam. La media nacional solo creció un 7,4 %, lo que sitúa a Galicia muy por encima del promedio.

El tirón viene de los coches electrificados. Híbridos y eléctricos representan ya tres de cada cuatro matriculaciones en la comunidad. Los coches de gasolina bajaron un 20,8 %, y los diésel se desplomaron un 28,8 %, consolidando la transición hacia la movilidad sostenible.

En lo que va de 2026, enero y febrero suman 5.111 coches nuevos vendidos, un 23,9 % más que hace un año, siendo el segundo mayor crecimiento del país. Galicia se consolida como punta de lanza en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos.

Crecen los vehículos comerciales

Febrero también fue positivo para furgonetas y vehículos comerciales ligeros. Se vendieron 15.754 unidades, un 12,7 % más que en 2025. Los furgones y camiones ligeros subieron un 12,2 %, mientras que los derivados y 'pickup' crecieron un 13 %, reforzando la renovación de flotas profesionales.

El impulso de la electrificación

Los híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 75 % respecto a febrero de 2025, cerca de duplicar las ventas. Los eléctricos puros (BEV) aumentaron un 45,5 %, y en total los coches electrificados (BEV+PHEV) subieron un 60,3 %, alcanzando una cuota del 21,6 % del mercado. Los híbridos no enchufables (HEV) siguen siendo los más populares, con un 40,2 % de las ventas del mes.

El sector reclama estabilidad

Las patronales destacan el buen dato pese al efecto Dana de 2025, cuando las riadas provocaron un pico de matriculaciones en otras comunidades. Sin embargo, advierten que es necesario un marco estable para mantener el ritmo durante el resto del año. Reclaman reactivar deducciones fiscales para coches eléctricos y bonificaciones para instalar puntos de recarga, medidas bloqueadas en el Congreso.

Galicia marca la tendencia en España. El crecimiento de los coches electrificados, junto con la subida de ventas de turismos y vehículos comerciales, refuerza la importancia de la movilidad sostenible. El 2026 comienza con un mercado dinámico, en el que los consumidores gallegos apuestan cada vez más por coches híbridos y eléctricos.