Las mujeres gallegas ocupan tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial, según datos de UGT-Galicia

A las puertas de una nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los datos laborales vuelven a evidenciar que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sigue lejos de alcanzarse en Galicia. La radiografía presentada por UGT-Galicia muestra que, pese a algunos avances legislativos recientes, las mujeres continúan ocupando la posición más vulnerable dentro del mercado laboral, especialmente en materia de estabilidad y calidad del empleo.

El sindicato advierte de que la parcialidad laboral continúa siendo uno de los principales indicadores de desigualdad. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial en Galicia están ocupados por mujeres, una situación que limita ingresos, cotizaciones y posibilidades de promoción profesional.

En total, el 20,5% de las mujeres ocupadas trabaja a jornada parcial, frente al 6,8% de los hombres, una diferencia que refleja cómo las trabajadoras siguen asumiendo mayoritariamente responsabilidades familiares que condicionan su presencia en el empleo.

La desigualdad también se aprecia en el acceso al trabajo. Aunque las mujeres representan el 52,3% de la población gallega mayor de 16 años, solo suponen el 49,3% del empleo. La tasa de ocupación femenina se sitúa en el 46,3%, casi seis puntos por debajo de la masculina. Galicia registra además una de las tasas de actividad femenina más bajas del Estado, con un 50,7%, lejos de la media nacional. Para el sindicato, esta situación está directamente relacionada con la persistencia de roles tradicionales y con las dificultades para compatibilizar empleo y cuidados.

Menor presencia en sectores y puestos de decisión

El informe señala que las mujeres continúan concentradas principalmente en el sector servicios, donde se encuentra el 84,7% del empleo femenino, mientras su presencia sigue siendo reducida en ámbitos como la industria, la construcción o la pesca. Esta distribución evidencia la persistencia de la segregación horizontal del empleo.

A ello se suma la segregación vertical, ya que solo el 34,8% de los puestos de dirección y gerencia están ocupados por mujeres. Incluso contando con mayores niveles de formación superior, las trabajadoras siguen encontrando más dificultades para acceder a cargos de responsabilidad.

UGT destaca que, aunque la reforma laboral ha contribuido a mejorar la estabilidad, con 94.100 mujeres más con contrato indefinido desde 2021, las diferencias persisten. El 61,6% de los contratos temporales continúa recayendo en mujeres y la brecha salarial se mantiene en Galicia en el 15,7%.

Suspenso en corresponsabilidad

Uno de los aspectos más preocupantes del análisis sindical vuelve a situarse fuera del propio mercado laboral. UGT otorga un “suspenso absoluto” a Galicia en materia de corresponsabilidad familiar, al considerar que el reparto de cuidados sigue recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres.

El 91,3% de las personas que trabajan a tiempo parcial por cuidado de hijos o familiares son mujeres. Además, ellas solicitan el 76,4% de las reducciones de jornada por guarda legal y el 80,5% de las excedencias vinculadas al cuidado familiar.

Esta realidad obliga a muchas trabajadoras a reducir su jornada, frenar su carrera profesional o incluso abandonar el empleo, perpetuando así las desigualdades económicas y laborales. Ante este escenario, UGT-Galicia hace un llamamiento a la participación en las movilizaciones del 8M y reclama reforzar las políticas públicas de igualdad, avanzar en un sistema integral de cuidados y garantizar que los avances laborales se traduzcan en una igualdad real y efectiva para las mujeres gallegas.