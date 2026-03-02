Televés lleva la innovación gallega al Mobile World Congress con su nueva gama de antenas 5G para mejorar la conectividad

Desde Santiago de Compostela hasta Barcelona, Televés lleva la innovación gallega al Mobile World Congress con su nueva gama de antenas de datos 5G. La compañía, referente en soluciones de conectividad móvil, presenta equipos diseñados para garantizar internet rápido y estable tanto en viviendas y oficinas como en zonas rurales, reforzando su apuesta por la tecnología propia y el desarrollo local.

Esta nueva familia de antenas se adapta a diferentes necesidades de conectividad. Está pensada para entornos donde la señal llega débil, para aplicaciones de internet de las cosas (IoT) o para soluciones de alta capacidad como la FWA, que permite llevar internet de alta velocidad a viviendas y oficinas sin necesidad de cableado adicional. La integración con el amplificador inteligente Booster 3 completa un ecosistema que captura, optimiza y distribuye la señal de manera eficiente, tanto en interiores como en entornos industriales o rurales.

Entre los modelos destacados, la PA3 está diseñada para escenarios que requieren mayor capacidad de transmisión y estabilidad en la conexión. Su versión 4x4 MIMO permite manejar más datos al mismo tiempo y resistir interferencias, ofreciendo un rendimiento sólido en viviendas, oficinas o entornos industriales con alta demanda de conectividad.

Antena de datos PA3 de Televés para escenarios FWA / cedida

La A6 está pensada para zonas donde la señal móvil es débil, como entornos rurales o alejados de la cobertura urbana. Gracias a su alta directividad, maximiza la captación de señal y se utiliza habitualmente como antena donante en sistemas repetidores, mejorando así la calidad de la conexión antes de su redistribución en interiores.

Las antenas PCB, por su parte, destacan por su tamaño compacto y su señal omnidireccional. Este diseño permite una instalación discreta en interiores, ideal para dispositivos IoT, routers o equipos industriales, sin necesidad de apuntarlas hacia la torre de telefonía. Su patrón de radiación equilibrado asegura una recepción constante, incluso en entornos con múltiples fuentes de señal.

Un ecosistema completo de conectividad

Con la incorporación de esta nueva gama, Televés ofrece un sistema completo que cubre toda la cadena de valor de la conectividad: captación de señal con PA3 y A6, optimización con el Booster 3 y distribución eficiente en interiores con las PCB. La arquitectura es modular, escalable y adaptable, preparada tanto para redes 4G como 5G, y refleja el compromiso de la compañía con soluciones robustas, fáciles de instalar y orientadas al rendimiento real.

Según la empresa, estas antenas permiten mejorar la experiencia de los usuarios finales en diferentes entornos, desde la conectividad en casas y oficinas hasta despliegues industriales o rurales, consolidando a Televés como un actor clave en la conectividad móvil a nivel nacional e internacional. La presentación en el Mobile World Congress reafirma además la apuesta de la compañía compostelana por la innovación tecnológica y la exportación de soluciones propias.