BBVA ofrece un año de IA gratuita a agricultores y ganaderos para digitalizar el sector agrario español
Además de la herramienta tecnológica, BBVA proporciona soluciones de financiación como el anticipo de la PAC y el 'Agropréstamo' para apoyar la actividad diaria de agricultores y ganaderos
El banco BBVA ha puesto en marcha una iniciativa para acelerar la digitalización del sector agrario español, ofreciendo a agricultores y ganaderos un año de uso gratuito de una herramienta tecnológica de análisis de cultivos basada en inteligencia artificial (IA).
La medida se enmarca en la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026 y está dirigida a los profesionales del campo que se adhieran a esta temporada. La herramienta, desarrollada por NAX Solutions, está disponible tanto en formato app como en versión web y permite el seguimiento detallado del estado de las parcelas mediante imágenes vía satélite aplicadas a modelos de IA.
La plataforma analiza múltiples parámetros —como el contenido de agua, la clorofila, la biomasa, la detección de anomalías o la estimación de la producción— y proporciona a los agricultores datos que les ayudan a planificar decisiones sobre el riego, la detección de problemas y la gestión de cultivos. Esta monitorización avanzada puede facilitar una gestión más eficiente de los recursos y una visión continua del estado de las explotaciones.
Además de esta oferta tecnológica, BBVA ha reforzado su acompañamiento al sector agrario con soluciones de financiación adaptadas a las necesidades de los agricultores y ganaderos, como el anticipo de la PAC y el producto ‘Agropréstamo campaña y cría’ en condiciones especiales para facilitar liquidez y apoyar la actividad diaria de las explotaciones.
La entidad también ha incluido en su paquete de apoyo condiciones competitivas específicas para jóvenes agricultores y ganaderos, con plazos amplios y sin comisión de apertura, reforzando así su compromiso con la modernización y el acceso a recursos financieros en el medio rural.
Con esta iniciativa, BBVA combina tecnología innovadora y apoyo financiero para contribuir a una agricultura más competitiva, eficiente y sostenible en un entorno cada vez más condicionado por los desafíos climáticos y la necesidad de optimizar recursos en cada campaña.
