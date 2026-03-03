BBVA ofrece un año de IA gratuita a agricultores y ganaderos para digitalizar el sector agrario español

El banco BBVA ha puesto en marcha una iniciativa para acelerar la digitalización del sector agrario español, ofreciendo a agricultores y ganaderos un año de uso gratuito de una herramienta tecnológica de análisis de cultivos basada en inteligencia artificial (IA).

La medida se enmarca en la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026 y está dirigida a los profesionales del campo que se adhieran a esta temporada. La herramienta, desarrollada por NAX Solutions, está disponible tanto en formato app como en versión web y permite el seguimiento detallado del estado de las parcelas mediante imágenes vía satélite aplicadas a modelos de IA.

La plataforma analiza múltiples parámetros —como el contenido de agua, la clorofila, la biomasa, la detección de anomalías o la estimación de la producción— y proporciona a los agricultores datos que les ayudan a planificar decisiones sobre el riego, la detección de problemas y la gestión de cultivos. Esta monitorización avanzada puede facilitar una gestión más eficiente de los recursos y una visión continua del estado de las explotaciones.

Además de esta oferta tecnológica, BBVA ha reforzado su acompañamiento al sector agrario con soluciones de financiación adaptadas a las necesidades de los agricultores y ganaderos, como el anticipo de la PAC y el producto ‘Agropréstamo campaña y cría’ en condiciones especiales para facilitar liquidez y apoyar la actividad diaria de las explotaciones.

La entidad también ha incluido en su paquete de apoyo condiciones competitivas específicas para jóvenes agricultores y ganaderos, con plazos amplios y sin comisión de apertura, reforzando así su compromiso con la modernización y el acceso a recursos financieros en el medio rural.

Con esta iniciativa, BBVA combina tecnología innovadora y apoyo financiero para contribuir a una agricultura más competitiva, eficiente y sostenible en un entorno cada vez más condicionado por los desafíos climáticos y la necesidad de optimizar recursos en cada campaña.