La CEG busca afianzar lazos con Estados Unidos en un contexto de incertidumbre geopolítica
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se reunió con el embajador estadounidense en España para reforzar los lazos económicos y analizar proyectos conjuntos en un contexto de incertidumbre global
En un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la tensión en los mercados internacionales y el temor a posibles trabas comerciales, el empresariado gallego busca afianzar su posición en uno de sus destinos estratégicos. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) participó este martes en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para reforzar los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas vías de colaboración empresarial.
El encuentro, presidido por el embajador estadounidense en España, Benjamín León, Jr., contó con la presencia del presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. La cita se celebró en el marco de una recepción oficial con representantes de organizaciones de desarrollo económico de distintos estados norteamericanos, una oportunidad para estrechar contactos y analizar posibles proyectos conjuntos.
Desde la patronal gallega subrayan la importancia de mantener una relación fluida con Estados Unidos, considerado un mercado prioritario para Galicia, tanto por volumen como por potencial de crecimiento.
Un mercado clave
Galicia exporta a Estados Unidos principalmente servicios logísticos, productos del sector textil y del ámbito agroalimentario, como vinos y conservas. “Es nuestro mercado más importante y necesitamos que se mantenga. Buscar otros mercados como este no es tan fácil”, advirtió Vieites.
El presidente de la CEG trasladó también la preocupación empresarial por el actual clima de inestabilidad internacional, que puede afectar a los flujos comerciales y a la planificación de inversiones. En este sentido, instó al Gobierno de España a trabajar para evitar “distorsiones graves” que perjudiquen a la economía gallega y española.
Según explicó, desde la embajada estadounidense se transmitió un mensaje de calma, con la voluntad de mantener el equilibrio en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Las empresas, insistió Vieites, necesitan seguridad jurídica, estabilidad económica y un marco de cooperación sólido para seguir creciendo en un entorno global cada vez más complejo.
