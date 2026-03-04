El plan Renova de la Xunta, clave para impulsar las matriculaciones de vehículos en Galicia
Con más de 2.800 vehículos vendidos en febrero, la Xunta destaca el éxito de su programa de ayudas, que agotó en un mes los 3,5 millones de euros destinados a particulares
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, aseguró este miércoles en Vigo que el plan autonómico Renova o teu vehículo ha sido clave para que Galicia lidere el crecimiento de matriculaciones en España. Lo hizo durante la inauguración del XXXV Salón do Automóbil de Vigo, donde puso cifras a ese impulso: un 31% de incremento en febrero, cuatro veces más que la media estatal, situada en el 7,5%.
Según explicó, los concesionarios gallegos vendieron el mes pasado más de 2.800 vehículos, y en lo que va de año ya superan las 5.000 unidades matriculadas. Unos datos que, a su juicio, reflejan el impacto directo del programa de ayudas puesto en marcha por la Xunta.
Agotado en un mes
Lorenzana subrayó que el plan, dotado con 3,5 millones de euros, agotó en apenas un mes el crédito destinado a particulares, con ayudas de hasta 4.600 euros por vehículo. La convocatoria se abrió el pasado 22 de enero y, según destacó, el sistema es “más ágil y menos burocrático” que el plan Moves estatal, ya que la subvención se abona directamente al concesionario.
En este sentido, expresó su deseo de que el modelo gallego sirva de referencia para el futuro programa estatal Auto Plus.
La conselleira incidió también en que la industria de la automoción atraviesa un momento de transformación hacia la electrificación y las tecnologías más eficientes, un proceso que consideró clave para mantener la competitividad del sector. No obstante, defendió una regulación “más flexible” que permita una transición gradual tanto para fabricantes como para consumidores, así como un mayor margen de decisión para las comunidades autónomas.
Finalmente, destacó el papel del salón vigués como gran escaparate comercial, capaz de acercar al público las novedades del sector y de implicar al consumidor en el cambio hacia una movilidad más sostenible.
