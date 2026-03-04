Pymar celebra la aprobación de la estrategia de la UE para reforzar la competitividad naval en un contexto global

La Comisión Europea dio este miércoles luz verde a la nueva Estrategia Marítima Industrial de la UE, una hoja de ruta destinada a impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la industria naval europea en un contexto internacional cada vez más exigente.

El plan parte del encargo realizado en septiembre de 2024 por la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, al comisario de Transporte Sostenible y Turismo para diseñar una estrategia específica para el sector. La aprobación responde también a una demanda sostenida por Pymar, que venía reclamando un marco estratégico actualizado para reforzar la posición internacional de la construcción naval europea.

Pymar es la sociedad anónima que integra a los principales astilleros privados españoles y que trabaja en la defensa de los intereses de la industria naval en estrecha colaboración con la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que forman parte de su Consejo de Administración.

Un plan en un momento decisivo

La consejera delegada de la entidad, Almudena López del Pozo, expresó su satisfacción por la aprobación de la estrategia y subrayó que se abre “una nueva etapa” para el sector. Además, garantizó el compromiso de Pymar como aliado estratégico en la coordinación de las medidas, instrumentos y mecanismos que permitan su aplicación efectiva.

La estrategia llega en un momento clave para la industria naval europea, marcada por el aumento de la competencia global y por la proliferación de medidas consideradas distorsionadoras del mercado por parte de terceros países. Bruselas apuesta ahora por un marco político que proteja e impulse la industria marítima, reforzando su capacidad de innovación, su liderazgo tecnológico limpio y digital y su competitividad global.

En el caso español, las iniciativas aprobadas tendrán un impacto directo en los astilleros privados, los armadores y el conjunto de la cadena de valor. Durante el último año, Pymar participó activamente en los trabajos preparatorios, con aportaciones en la consulta pública abierta por la Comisión y presencia en los diálogos estratégicos celebrados en Bruselas con instituciones comunitarias y representantes europeos del sector.

Desde la entidad reiteran ahora su voluntad de seguir defendiendo los intereses de la industria naval privada española y de reforzar el diálogo institucional para que las decisiones estratégicas reflejen las necesidades reales del conjunto del sector.