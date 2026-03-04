Startup Galicia lanza la segunda edición del Curso de Inversión Privada en Startups

En un momento en el que el acceso a capital privado resulta clave para que las startups den el salto definitivo al mercado, Galicia quiere fortalecer su base inversora. Startup Galicia ha anunciado la segunda edición de su Curso de Inversión Privada en Startups y Business Angels, una formación intensiva que se celebrará los días 13 y 14 de marzo de 2026 en Santiago.

El programa está orientado a nuevos inversores privados que deseen iniciarse o profesionalizar su actividad en la inversión en startups tecnológicas, incorporando herramientas prácticas para evaluar oportunidades y gestionar participaciones de forma estructurada.

Un recorrido completo por la inversión

El curso ofrece una visión integral del proceso inversor: desde la definición de la estrategia de inversión —ya sea directa, en coinversión o a través de clubs— hasta la gestión del riesgo, el seguimiento de participadas y las estrategias de salida.

También se abordarán cuestiones clave como el ciclo de financiación de una startup, la generación de dealflow, la fiscalidad y los incentivos recogidos en la Ley 28/2022, así como herramientas jurídicas habituales en estas operaciones, como el term sheet, el pacto de socios, la cap table o las notas convertibles.

El objetivo es que los participantes puedan desarrollar su propia tesis de inversión, integrarse en el ecosistema y contribuir a crear una red sólida de coinversión en Galicia.

Ponentes con experiencia

El claustro reúne perfiles destacados del ámbito inversor y emprendedor. Entre ellos figura Tom Horsey, referente nacional en redes de business angels, junto a profesionales como SCiY, Twinleads, Batea Oncology, Galchimia, Xesgalicia o SeedRocket, entre otros expertos en inversión, fiscalidad y estructuración legal.

La combinación de business angels en activo, gestores de fondos y abogados especializados convierte esta formación en una oportunidad práctica para conocer la inversión desde múltiples perspectivas.

El curso se celebrará en el Centro de Investigación Mestrelab, en Santiago, con plazas limitadas. Con esta iniciativa, Startup Galicia refuerza su apuesta por la profesionalización de la inversión privada como motor de innovación, empleo y desarrollo económico en la comunidad.