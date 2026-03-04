Treinta pymes gallegas muestran sus avances en internacionalización en Tecnópole tras el programa Galicia Avanza

La innovación gallega vuelve a salir a escena. Un total de 30 pymes innovadoras de toda la comunidad presentan este jueves en Tecnópole los resultados de su proceso de internacionalización tras diez meses de trabajo dentro del programa Galicia Avanza, una iniciativa que busca abrir nuevos mercados al talento empresarial gallego.

El acto, que será inaugurado por la directora xeral del Igape, Covadonga Toca, servirá para dar a conocer los logros alcanzados por las empresas participantes en la cuarta edición de este programa de aceleración internacional. La iniciativa nació en 2022 fruto de la colaboración entre la Consellería de Economía e Industria, a través del Igape, y el Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole.

Durante la jornada se celebrará un showroom empresarial en el que las compañías expondrán sus productos y servicios innovadores, además de compartir experiencias con otras pymes gallegas con presencia exterior o potencial exportador. La creación de sinergias empresariales es uno de los grandes objetivos del programa.

Uno de los momentos más llamativos del evento será el espectáculo “Galicia Got Business”, en el que varias empresas deberán demostrar en pocos minutos qué las hace únicas ante un jurado experto y el público asistente. Con un formato ágil y con toques de humor, las pymes defenderán su propuesta de valor para optar al simbólico “botón dorado” y a un premio especial del público.

El jurado estará formado por profesionales vinculados a la innovación y la industria, que valorarán tanto la originalidad como el potencial internacional de los proyectos.

Hoja de ruta personalizada

A lo largo de los diez meses de duración del programa, cada empresa contó con una estrategia personalizada para mejorar su salida al exterior o consolidar su presencia internacional. Se trabajó en la estrategia comercial, la protección de marca, la adaptación de productos a nuevos mercados, la mejora del marketing internacional y la búsqueda de posibles alianzas.

El objetivo final: reforzar la competitividad internacional de las pymes gallegas y convertir la innovación en una auténtica palanca de crecimiento económico.

Con iniciativas como Galicia Avanza, Galicia busca consolidar un tejido empresarial más preparado para competir en un mercado global cada vez más exigente y dinámico.