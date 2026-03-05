Iberdrola defiende que España tiene la "gran oportunidad" de la energía autóctona para su autonomía energética

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha defendido que España y Europa tienen, ante el actual contexto geopolítico, la "gran oportunidad" de la energía a "precios asequibles y autóctona" para aspirar a su autonomía energética.

En su participación en una jornada organizada por el Club Siglo XXI, Ruiz-Tagle se cuestionó "cuántos países pueden decir" que tienen esa capacidad que ofrece el sol, el viento y el agua autóctonos. "Hay que tomar la decisión, ¿queremos depender del estrecho de Ormuz o no?", recalcó.

A este respecto, subrayó que el escenario geopolítico actual, marcado por las tensiones en Ucrania y el estallido del conflicto en Oriente Próximo, ha puesto en evidencia la fragilidad del multilateralismo y la necesidad de que Europa asegure su abastecimiento energético con recursos propios. "No hemos terminado una crisis y ya comienza otra", afirmó, recordando que los precios del gas y el petróleo siguen condicionando en un peso muy importante la economía europea.

Por ello, estimó que la apuesta por la electrificación es "el camino más corto" si España y el Viejo Continente quieren "seguir resurgiendo" su competitividad industrial. "Los esfuerzos tienen que ir en una sola dirección, estamos en el mejor país, con las mejores empresas en el mundo energético y un tejido industrial que está esperando las condiciones para poder desarrollarse", dijo.

En el caso concreto de España, en ausencia de combustibles fósiles (gas natural o petróleo), llamó a aprovechar las virtudes de un 'mix' "de los más potentes de Europa" para la descarbonización, con abundancia de renovables y nuclear, ya que las decisiones que se tomen al respecto "tendrán consecuencias".

"España tiene una oportunidad histórica al haber generado una gran inversión en renovables que ha bajado el precio del kilovatio, a pesar del peso de los peajes e impuestos, que nos hacen perder competitividad", dijo.

Ruiz-Tagle estimó que será posible volver a ver los precios energéticos de 2022 y 2023, con la guerra en Ucrania, dependiendo de la matriz energética que se utilice. "Los precios van a subir dependiendo de la energía autóctona que tengamos", declaró.

"Ojo con la excepción ibérica o la intervención del precio"

Respecto a posibles medidas del Gobierno para hacer frente a un posible impacto de los precios de la energía, defendió siempre "bajar impuestos" de la electricidad y se mostró en contra de medidas como la denominada 'excepción ibérica', ya que, en su opinión, "no fue una buena decisión". "Ojo con la excepción ibérica como solución y con la intervención del precio", aseguró, recomendando tomar medidas enfocadas "al origen del problema y no sobre el efecto".

Por otra parte, advirtió de que la "firmeza" del suministro sigue siendo un reto y reclamó avanzar en tecnologías de almacenamiento, desde los sistemas hidráulicos de bombeo hasta las baterías de nueva generación. "No podemos hacer las cosas al revés: primero producir y luego ver cómo almacenamos", manifestó.

"Mucha demanda que quiere entrar y no puede"

Igualmente, lamentó la situación de "congestión contractual" que vive la red eléctrica en España, con una capacidad de conexión que está prácticamente saturada, existiendo unos 170.000 megavatios (MW) conectados y otros tantos fuera del sistema a la espera de acceso. "Hay mucha demanda que quiere entrar, pero no puede", señaló.

Por ello, pidió acelerar la inversión en redes y dotarlas de una retribución adecuada y previsible, considerando que la planificación anunciada en septiembre por el Gobierno va en esa línea, aunque no es, ni mucho menos, "una solución mágica al problema, sino que está en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge inversiones de 55.000 millones de euros a 2030 en redes. "Por cada megavatio que dejamos de invertir en red perdemos cerca de diez millones de euros en PIB", apuntó.

Asimismo, el consejero delegado de Iberdrola España exigió también en la necesidad de un marco regulatorio estable que atraiga inversión a largo plazo en redes eléctricas, ya que se "compite dentro de España, pero también competimos en el mundo".

Dejas las nuclerares "hasta que todo esté ordenado"

En cuanto al debate nuclear, insistió en revisar con serenidad su papel dentro del mix energético y analizar la experiencia de otros países europeos, como Alemania, Bélgica o Francia, y su planteamiento a este respecto en la actual coyuntura.

Por ello, consideró que prescindir de esta tecnología, cuyo parque en España está "en la plenitud de su vida", sería como "salir del hospital con una enfermedad grave y cancelar el seguro de vida". Así, pidió dejar las nucleares "hasta que todo esté ordenado, que será cuando tengamos almacenamiento", añadió al respecto.