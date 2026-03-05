Las mujeres en la construcción superan las 8.000 en Galicia y alcanzan su mayor peso en el sector en 15 años

En un sector tradicionalmente masculino, la presencia femenina continúa creciendo. En Galicia, más de 8.000 mujeres trabajan ya en la construcción, la cifra más alta de los últimos años y el mayor peso porcentual registrado en la última década y media. El aumento coincide además con la semana en la que se conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un momento en el que el sector vuelve a poner el foco en el reto de atraer más talento femenino.

Según el informe “Mujeres en el sector de la construcción 2025”, elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción, en Galicia había 8.072 mujeres afiliadas a la Seguridad Social en este sector en 2025. La cifra supone 814 trabajadoras más que el año anterior, lo que representa un incremento del 11,2 %.

Este crecimiento ha permitido que las mujeres alcancen el 10,3 % del total de personas ocupadas en la construcción en Galicia, un porcentaje superior a la media nacional, situada en el 9,9 %, y el más alto registrado en la comunidad en los últimos 15 años. Además, estas trabajadoras representan el 5,4 % del total de mujeres ocupadas en Galicia.

A nivel nacional, el número de mujeres que trabajan en el sector también continúa aumentando. En 2025 se contabilizaron 166.833 trabajadoras en la construcción, lo que supone 6.545 más que el año anterior y un crecimiento del 4,1 %. Con estos datos, las mujeres representan el 11,5 % del empleo del sector en España, el mejor registro desde 2014.

El estudio destaca además que la afiliación femenina crece a mayor ritmo que la masculina. Mientras el empleo total en la construcción aumentó un 3,1 % respecto a 2024, el número de mujeres lo hizo un 4,1 %, por encima también del incremento registrado por las mujeres en el conjunto de sectores, que fue del 2,7 %.

En cuanto a las condiciones laborales, el informe señala que las trabajadoras del sector cuentan mayoritariamente con empleo estable y a jornada completa. Más de siete de cada diez están afiliadas al Régimen General, mientras que el 26,5 % trabaja como autónoma, un porcentaje que duplica al del conjunto de sectores. Entre las mujeres asalariadas, el 93,3 % tiene contratos indefinidos, frente al 6,7 % de contratos temporales.

La mayor parte de las mujeres que trabajan en la construcción se concentra en dos grandes áreas de actividad. Las Actividades de Construcción Especializada reúnen al 51,1 % de las afiliadas, mientras que la Construcción de Edificios concentra el 44,5 %. Entre ambas suman el 95,6 % del empleo femenino del sector, mientras que la Ingeniería Civil representa el 4,4 % restante.

Si se analizan las ocupaciones concretas, las mujeres trabajan principalmente en Construcción de edificios y en instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras, dos actividades que concentran casi seis de cada diez trabajadoras. Aunque la presencia femenina sigue siendo menor en los oficios tradicionales de obra, el informe destaca que su peso en estos trabajos ha aumentado del 6,2 % en 2024 al 9 % en 2025.

El perfil medio de la mujer que trabaja en la construcción en España corresponde a una profesional de 44 años, mayoritariamente con estudios superiores —el 60,2 %— y de nacionalidad española. El informe también apunta a un aumento de trabajadoras extranjeras, que representan el 10,5 % del total, muchas procedentes de América Latina, especialmente de Venezuela, Colombia y Perú.

Pese a este avance, el sector reconoce que la presencia femenina sigue siendo todavía reducida en comparación con la masculina. Según coinciden la patronal Confederación Nacional de la Construcción y los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT FICA, el número de mujeres en la construcción continúa lejos del de los hombres debido a factores como los estereotipos profesionales, la falta de orientación laboral o el desconocimiento de las oportunidades que ofrece el sector.

Ante este escenario, las organizaciones del sector consideran que atraer talento femenino y joven será clave para afrontar uno de los principales retos de la construcción: la falta de relevo generacional y el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo.

En Galicia, la Fundación Laboral de la Construcción desarrolla iniciativas para fomentar la incorporación de mujeres al sector. Entre ellas destaca la participación en la campaña “Ti Elixes” de la Xunta de Galicia, dirigida a promover la presencia femenina en profesiones tradicionalmente masculinizadas. Desde su puesta en marcha en 2023, el programa ha llevado a cabo 212 charlas en 65 centros educativos, llegando a más de 5.000 estudiantes de Educación Secundaria con el objetivo de impulsar una orientación profesional libre de estereotipos.