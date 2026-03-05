PYME Cibersegura 2026: una campaña de INCIBE y la Universidade de Santiago para proteger a las pymes gallegas

La mayoría de los incidentes que sufren las pymes comienzan por vías comunes, como correos engañosos, credenciales expuestas, suplantaciones de identidad o fallos de configuración, muchos de los cuales pueden prevenirse con acciones sencillas y sostenidas en el tiempo. Con esta premisa, la Cátedra de Economía de la Ciberseguridad de la Universidade de Santiago, en colaboración con INCIBE (CECOCIB), impulsa PYME Cibersegura 2026, una campaña de sensibilización orientada a pymes gallegas de entre 5 y 20 empleados, que se desarrollará durante el mes de marzo con el objetivo de concentrar en un único punto recursos prácticos para mejorar la protección digital del tejido empresarial.

La iniciativa se articula a través de una plataforma web de acceso abierto, que organiza los contenidos de manera clara y aplicable. Entre los recursos disponibles, las empresas pueden consultar un catálogo con más de 30 amenazas frecuentes, una guía de medidas mínimas de protección priorizadas, un protocolo de actuación ante incidentes para la primera hora, primer día y primera semana, una autoevaluación rápida del nivel de ciberseguridad y un bloque de recursos públicos oficiales para orientación, alertas, denuncias y protección de datos, con especial referencia a los canales de INCIBE.

Además de su vertiente formativa, PYME Cibersegura 2026 incorpora un estudio sobre el nivel de preparación y hábitos de protección digital de las empresas gallegas, que permitirá identificar puntos de mejora y sensibilizar sobre la importancia de contar con protocolos adecuados frente a posibles incidentes. Como cierre de la campaña, el 27 de marzo se realizará un sorteo entre las pymes que participen completando los formularios vinculados a la iniciativa en la web. El premio consistirá en un análisis completo de ciberseguridad valorado en 1.000 €, que incluirá revisión del nivel de protección, diagnóstico y un plan de mejoras práctico y aplicable.

La campaña contempla también una fase de difusión externa durante todo marzo en medios tradicionales como prensa, radio y televisión, así como acciones de visibilidad física, con el fin de ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar que más empresas accedan a contenidos básicos y herramientas de apoyo. Con este enfoque, PYME Cibersegura 2026 busca reforzar la cultura de protección digital en Galicia, acercando conocimientos prácticos que permitan a las empresas actuar de manera preventiva y fortalecer su resiliencia frente a ciberamenazas, fomentando así la seguridad en el entorno empresarial de forma sostenible.