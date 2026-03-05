Treinta pymes gallegas introducen sus productos innovadores en 25 países gracias al programa Galicia Avanza

Treinta pequeñas y medianas empresas gallegas lograron introducir sus productos y servicios innovadores en 25 países de Europa, América y Asia gracias al programa de aceleración para la internacionalización “Galicia Avanza”, impulsado por la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y gestionado por el Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole.

Las empresas participantes en la cuarta edición del programa, que se desarrolló durante los últimos diez meses, presentaron este jueves en Tecnópole los resultados obtenidos en un acto al que asistió el director de Internacionalización del Igape, Augusto Álvarez-Borrás.

Durante el encuentro, las 30 pymes beneficiarias mostraron sus proyectos y soluciones innovadoras, pertenecientes a sectores como agroalimentación y productos ecológicos, ingeniería y desarrollo tecnológico, industria y fabricación, textil y moda, servicios profesionales, biotecnología y salud. El evento también reunió a otras empresas gallegas interesadas en iniciar procesos de expansión internacional, con el objetivo de generar contactos y posibles colaboraciones.

En el marco del programa se analizaron 25 mercados internacionales de interés para las empresas participantes. Europa concentró el 61 % de los destinos, con especial atención a Alemania, Francia y Reino Unido. Latinoamérica representó el 20 %, con mercados como México, Argentina y Brasil, mientras que el 19 % restante correspondió a países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos o Singapur.

El valor global de las actuaciones desarrolladas en esta edición ascendió a 576.476 euros, con una inversión media de 19.215 euros por empresa. Entre las acciones realizadas destacan la prospección de mercados internacionales, la protección de marcas en los países de destino, la elaboración de planes de marketing, el análisis de clientes potenciales y la organización de agendas comerciales.

En total se registraron 13 marcas en mercados internacionales y se celebraron 205 reuniones con nuevos contactos comerciales. Además, las empresas adaptaron sus páginas web, materiales comerciales y productos a los mercados de destino, impulsaron su presencia en ferias internacionales y desarrollaron herramientas para potenciar la venta online.

El programa también permitió identificar 148 necesidades empresariales, que se resolvieron mediante la contratación de 98 proveedores, de los cuales 14 eran internacionales.

Durante la jornada se celebró además el evento creativo “Galicia Got Business”, en el que varias empresas participantes presentaron sus proyectos ante un jurado formado por expertos en innovación como Fernando Jiménez, gerente del centro tecnológico Gradiant; Anxo Vidal, director general de la consultora de innovación Incotec; y Sandra Rodríguez, responsable de la firma de comunicación Growcom.

Las empresas participantes también compartieron su experiencia en el proceso de internacionalización, las principales barreras encontradas y las estrategias que les permitieron acceder a nuevos mercados.

Desde su puesta en marcha en 2022, el programa Galicia Avanza ha apoyado ya la internacionalización de 111 pymes gallegas innovadoras, pertenecientes a diez sectores productivos, que han logrado entrar en 53 nuevos mercados internacionales. El valor total de las actuaciones desarrolladas en el marco de esta iniciativa alcanza los 2,1 millones de euros.

A lo largo de sus distintas ediciones, el programa ha impulsado más de 1.500 contactos y acuerdos comerciales, ha facilitado 375 reuniones con nuevos socios y clientes, y ha contribuido al registro de 44 marcas y dos patentes.

Durante el acto también se anunció que el programa contará con una quinta edición, cuya convocatoria se publicará en las próximas semanas y permitirá que nuevas pymes innovadoras gallegas participen en esta iniciativa de apoyo a la expansión internacional del tejido empresarial.

El Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole, ubicado en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, lleva más de tres décadas impulsando la innovación y el emprendimiento tecnológico a través de un ecosistema formado por un centenar de empresas y centros de I+D, además de gestionar desde 2015 diferentes aceleradoras empresariales orientadas al crecimiento y la internacionalización.