USC y UDC impulsan el emprendimiento con un taller sobre IA para crear proyectos digitales sin programar
El taller intensivo, parte del programa AddVenture, se celebrará en A Coruña los días 11 y 12 de marzo, con el objetivo de que los participantes desarrollen una demo navegable de su proyecto
Convertir una idea en una web o aplicación funcional puede ser un desafío por falta de tiempo, método o conocimientos técnicos. Para facilitar este proceso, los Consellos Sociais de la Universidade da Coruña y de la Universidade de Santiago de Compostela organizan un taller intensivo presencial en el que los participantes aprenderán a construir una primera versión de su proyecto usando inteligencia artificial y lenguaje natural, sin necesidad de experiencia previa en programación.
El taller, con 45 plazas disponibles, se desarrollará los días 11 y 12 de marzo en la sala Cloud del Centro de Investigación en TIC (CITIC), en el Campus de Elviña (A Coruña). La formación forma parte del programa de emprendimiento AddVenture y está orientada a que los participantes salgan con una demo navegable de su idea, lista para presentar, probar y mejorar.
La formación será impartida por Daniel Alías, especialista en automatizaciones, nocode e IA aplicada, y Álvaro Sánchez Villanueva, experto en ciberseguridad e IA aplicada. Durante dos sesiones se trabajarán tres aspectos clave: la IA generativa aplicada a la creación digital, la elaboración de instrucciones efectivas o prompts, y la integración de servicios y automatizaciones en productos digitales sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
El taller finalizará con una demo guiada, construyendo paso a paso una web o mini app, de modo que cada participante se lleve un prototipo funcional y un método replicable para seguir desarrollando su proyecto. La inscripción es obligatoria y puede realizarse a través del formulario disponible en la web de los Consellos Sociais.
