La Xunta abre la convocatoria del programa de avales para adquisición de vivienda: estos son los requisitos
El plazo de solicitud comenzará el 13 de marzo y se prolongará hasta el 30 de octubre
EP
La Xunta ha abierto la convocatoria de la línea de avales para adquisición de vivienda, con la publicación este jueves del anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Con esta medida, a la que se destinan cinco millones de euros, el Gobierno gallego avalará los préstamos hipotecarios solicitados por menores de 36 años para su compra de primera vivienda, mientras que en el caso de adquisición de vivienda protegida no existe límite de edad para poder acceder a estos avales.
Tras la publicación en el DOG, el plazo para solicitar los avales se abrirá el 13 de marzo y se prolongará hasta el 30 de octubre. Tal y como ha trasladado la Xunta, se trata de la cuarta convocatoria del programa y desde la primera, en el 2023, se han concedido un total de 219 avales para adquisición de vivienda, avalando la Administración autonómica más de cuatro millones de euros.
Requisitos
Podrán acceder a estos avales las personas menores de 36 años, con nacionalidad española o de un país de la Unión Europea o, en el caso de extranjeros, con autorización de estancia o residencia en España, e ingresos entre 2 y 5,5 veces el Iprem, pudiendo incrementarse cuando la adquisición se realice por más de una persona. En ese caso, el límite máximo de los ingresos conjuntos de los adquirientes podrá alcanzar 6,5 Iprem.
El precio máximo de adquisición de la vivienda estará entre 180.000 y 260.000 euros, según el ámbito territorial del ayuntamiento en el que se emplace la misma. En el caso de viviendas protegidas, el precio máximo será el establecido en la cualificación definitiva.
