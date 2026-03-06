CBRE abre una nueva etapa en Galicia e incorpora a Carlos Suárez como director para impulsar el negocio inmobiliario

La consultora inmobiliaria internacional CBRE avanza en su estrategia de expansión en España con la apertura de una nueva etapa en Galicia. La compañía ha incorporado a Carlos Suárez como director en Galicia, con base en A Coruña, con el objetivo de impulsar el desarrollo del negocio en la comunidad y reforzar el posicionamiento de la firma en el norte del país.

El nombramiento se enmarca en el plan de crecimiento de la compañía para esta región y responde al interés de CBRE por consolidar un equipo con arraigo territorial y conocimiento directo del mercado local. Desde su nueva posición, Suárez reportará directamente a Juanjo López del Corral, Senior Director de la Zona Norte, y trabajará en coordinación con los equipos de las oficinas de Bilbao y Zaragoza, que suman más de 40 profesionales.

Para la compañía, Galicia representa un mercado con grandes oportunidades de crecimiento, impulsado por un tejido empresarial sólido y un creciente interés de inversores por el territorio. Con esta incorporación, la firma señala que busca ofrecer un asesoramiento cercano y especializado, combinando su alcance internacional con una visión local del mercado.

Carlos Suárez cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero, además de un profundo conocimiento del entorno empresarial gallego. Antes de incorporarse a CBRE, ejerció como Director Territorial Norte en Hipoges durante los últimos tres años. Previamente fue Coordinador Nacional de Carteras en Altamira Asset Management, donde supervisó activos a nivel estatal.

Su trayectoria profesional incluye también 12 años como Director Territorial de la Zona Norte en Servihabitat, etapa en la que gestionó equipos y activos en diferentes mercados del norte de España y trabajó con grandes propietarios institucionales. Esta experiencia le aporta una amplia red de relaciones en el ámbito empresarial y una visión estratégica del mercado inmobiliario.

La llegada de CBRE a Galicia forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento dentro del nuevo plan estratégico Growth Makers 2026–2028, con el que la firma busca reforzar su presencia en mercados con alto potencial.

Con esta implantación, la consultora amplía su presencia en diez mercados clave en España: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca y ahora A Coruña, consolidando una trayectoria de más de 50 años en el país.

La compañía ofrece servicios de consultoría y asesoramiento en distintos segmentos inmobiliarios, entre ellos Living, hoteles, retail, oficinas, industrial y logístico, además de activos especializados como centros educativos, hospitales, residencias de estudiantes o centros de datos, acompañando a clientes durante todo el ciclo del proyecto.

Según Juanjo López del Corral, Senior Director de la Zona Norte de CBRE, la incorporación refuerza la estrategia regional de la compañía. “La llegada de Carlos supone un paso clave en nuestro objetivo de consolidar a CBRE como la consultora inmobiliaria de referencia en el norte de España”, afirma.

Por su parte, Carlos Suárez destaca el potencial del mercado gallego. “Galicia es un mercado con enormes oportunidades. Mi prioridad será ofrecer un asesoramiento cercano y experto, coordinado con el resto de las áreas de CBRE, para aportar valor a empresas, inversores y operadores locales desde el primer día”, señala.

Fundada en Estados Unidos y con sede central en Dallas, CBRE Group Inc. es una de las mayores compañías internacionales de consultoría y servicios inmobiliarios, con más de 140.000 profesionales en más de 100 países. En España opera desde 1973 y cuenta con una plantilla de 2.650 empleados.