Cuando la fábrica se convierte en aula: Tejas Verea acerca la cerámica a más de 200 estudiantes gallegos

La fábrica también puede ser una clase. Ese es el espíritu con el que la empresa Tejas Verea abrió sus instalaciones en Mesía (A Coruña) a más de 200 estudiantes gallegos que, durante este curso, han podido descubrir de primera mano cómo se transforma la arcilla en un material esencial para la construcción y el desarrollo del medio rural. A través de las campañas educativas “EnTéllate” y “Cerámica con futuro”, el alumnado se acercó al valor ambiental, histórico y social de la industria cerámica, además de conocer las oportunidades profesionales que ofrece este sector.

En total, más de 200 escolares de primaria, secundaria y Bachillerato participaron en las visitas organizadas en la planta industrial de la compañía. El objetivo de estas iniciativas es reforzar el vínculo de los jóvenes con el medio rural gallego y mostrarles que en su entorno existe un tejido empresarial innovador, tecnológico y con futuro laboral.

En el caso de educación primaria, un total de 104 alumnos participaron en la campaña “EnTéllate”, un programa impulsado por Tejas Verea que busca poner en valor los recursos naturales del entorno, especialmente la arcilla, y fomentar una gestión sostenible y responsable de los mismos. La campaña se cerró con la visita del CPI de Pontecarreira (Frades), tras la participación previa del CEIP Campomaior de Ordes y el CEIP de Curtis.

Visitas de escolares a Tejas Verea / cedida

Durante la jornada, los escolares recorrieron las instalaciones de la fábrica, un centro automatizado y dotado de tecnología avanzada, considerado un referente del sector en España. Allí pudieron conocer el proceso completo de producción, desde la extracción de la materia prima hasta la fabricación de una teja cerámica sostenible y resistente, entendiendo cómo la innovación industrial convive con un material natural ligado históricamente al territorio.

Una campaña para que los escolares “se enteren”

El programa “EnTéllate”, puesto en marcha en 2018, nació con un objetivo claro: que los más pequeños “se enteren” del valor del entorno que los rodea. La iniciativa aborda la realidad de la industria cerámica gallega desde una triple perspectiva medioambiental, histórica y social.

Durante las visitas, los estudiantes descubren aspectos como el origen de la arcilla, la tradición de los antiguos tejeros o cabaqueiros gallegos y el papel que este sector ha tenido en la economía rural a lo largo de los años.

Orientación profesional y futuro industrial

A estas actividades divulgativas se suma el programa “Cerámica con futuro”, dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato. En esta edición participaron 103 alumnos de 3º y 4º de ESO del CPI de Xanceda (Mesía), del IES Armando Cotarelo Valledor de Boimorto y alumnado de Bachillerato del IES Rego de Trabe de Culleredo.

El objetivo es acercar la realidad industrial a los jóvenes en un momento clave de su orientación académica y profesional. Durante la visita, los estudiantes pudieron conocer distintos perfiles técnicos, procesos de producción automatizada y oportunidades vinculadas a la Formación Profesional y a la industria manufacturera, sectores que demandan talento cualificado y relevo generacional.

Para Lucía Verea, directora de Comunicación y Marketing de Tejas Verea, estas visitas suponen una inversión en el futuro: “Abrir las puertas de nuestra fábrica a los centros educativos es una forma de acercar la industria a las nuevas generaciones y mostrarles que en Galicia existe un tejido empresarial innovador y tecnológico, con oportunidades profesionales reales. Muchos alumnos descubren aquí salidas laborales que quizá no se habían planteado”.

Con este tipo de iniciativas, Tejas Verea refuerza su compromiso con el territorio y con la educación, tendiendo puentes entre las aulas y la industria para mostrar el potencial de un sector que contribuye a generar riqueza y fijar población en el rural gallego.

Fundada en 1967, la empresa cuenta con un complejo industrial de casi 300.000 metros cuadrados en Mesía, con tres líneas de producción y capacidad para fabricar hasta 50 millones de tejas al año, dando empleo a 70 trabajadores.