El petróleo presiona a las Bolsas: el Brent toca los 87 dólares y el Ibex 35 gira a la baja

El Ibex 35 ha vuelto a retroceder su quinta sesión tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán al cierre de una semana caracterizada por altibajos en un contexto de volatilidad. Las plazas bursátiles en Europa aspiraban a girar al alza en la primera hora de la sesión, hasta que las preocupaciones sobre las exportaciones energéticas volvían al primer plano. El parqué de Madrid ahora cotiza con caídas del 0,24%, por debajo del umbral de los 17.200 puntos.

Las hostilidades diplomáticas entre Washington y el Gobierno español también se aceleran. Anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra España, al que ha llamado país "perdedor", además de cuestionar su compromiso como socio de la OTAN. El máximo responsable de la Casa Blanca lo ha caracterizado como un país "muy hostil" hacia la Alianza Atlántica, siendo la única nación que se ha opuesto a destinar el 5% de su PIB al gasto militar. Este viernes, el foco de la atención del mercado se centrará en el informe de empleo de EEUU.

El resto de los parqués europeos también giraban a la baja a lo largo de la mañana, con leves caídas para Milán (-0,44%), Londres (-0,01%) Fráncfort (-0,07%) y París (-0,25%). En el primero tramo de la sesión, las mayores caídas en la Bolsa de Madrid correspondían a Cellnex (-1,56%), ACS (-1,33%), Indra (-1,25%) e Inditex (-0,74%). Del lado contrario, Repsol lideraba las alzas (+2,79%), Amadeus (+1,15%) y Endesa (+1,00%).

En este escenario, marcado por las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,23%, hasta los 85,64 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se mantenía plano en los 81,05 dólares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que el país no ha procedido al cierre del estrecho de Ormuz y ha recalcado que "de momento" no existe "intención de hacerlo". No obstante, no ha descartado tomar medidas encaminadas a este cierre de cara al futuro si la situación "así lo requiere". "En este momento no tenemos la intención de cerrarlo", ha insistido durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC. "No lo hemos cerrado. Los barcos y los buques cargueros han dejado de atravesar la zona porque tienen miedo a un ataque por parte de unos u otros", ha matizado, al tiempo que ha vinculado la posibilidad de cortar el paso con la continuación de la ofensiva puesta en marcha el 28 de febrero por EEUU e Israel contra el país asiático.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, bajaba casi un 3%, hasta colocarse en los 49,4 euros por megavatio hora.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 'billetes verdes', con un ascenso del 0,03%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,294%.