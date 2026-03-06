Javier Rodríguez Vilela, director general de Castrosua, se une a la junta directiva de la Asociación Gallega del Hidrógeno
La compañía compostelana Castrosua busca soluciones de movilidad de bajas emisiones, colaborando con empresas y centros tecnológicos para impulsar proyectos con hidrógeno
El compostelano Grupo Castrosua refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y por el desarrollo de nuevas soluciones energéticas con la incorporación de su director general, Javier Rodríguez Vilela, a la junta directiva de la Asociación Gallega del Hidrógeno. El directivo se suma al órgano de gobierno de la entidad como vocal, consolidando la presencia de la compañía en uno de los principales espacios de colaboración del sector energético en Galicia.
La incorporación se formalizó durante la reunión de la junta directiva celebrada en Oleiros (A Coruña), en la que también se firmó el convenio anual de colaboración entre la asociación y el Instituto Enerxético de Galicia.
Desde Castrosua destacan que el avance hacia una movilidad sostenible pasa por combinar diferentes tecnologías y fuentes de energía, entre ellas el hidrógeno, que se perfila como uno de los vectores clave en la transición energética. En este contexto, la participación activa en la AGH2 permite a la compañía colaborar con empresas, centros tecnológicos e instituciones que trabajan en el desarrollo de este ecosistema en Galicia.
La asociación se ha consolidado en los últimos años como un punto de encuentro para el networking y la cooperación entre los principales actores del sector, con el objetivo de impulsar proyectos vinculados al hidrógeno, favorecer la innovación y avanzar en los procesos de descarbonización de la industria y del transporte.
Con este paso, Castrosua refuerza su implicación en iniciativas orientadas a la innovación tecnológica y al desarrollo de soluciones de movilidad de bajas emisiones, en línea con las nuevas demandas del sector del transporte y los objetivos de sostenibilidad marcados a nivel europeo.
