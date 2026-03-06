La Xunta de Galicia recibe 22 solicitudes para su línea de ayudas a la industria de defensa en menos de un mes

El interés de las empresas gallegas por posicionarse en el sector de la defensa comienza a reflejarse en cifras. En menos de un mes desde su apertura, la nueva línea de ayudas de la Xunta de Galicia para financiar certificaciones necesarias en esta industria ya ha recibido 22 solicitudes, que suman más de la mitad de su presupuesto total, fijado en 1,5 millones de euros.

Así lo señaló la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante la presentación del Programa Ejecutivo en Industria de Defensa en Galicia, una iniciativa formativa dirigida a profesionales y directivos de empresas gallegas interesadas en acceder a este mercado estratégico.

La responsable autonómica explicó que estas ayudas buscan facilitar que compañías gallegas puedan cumplir los requisitos técnicos y normativos exigidos para convertirse en proveedoras del sector de la defensa, un ámbito con gran capacidad de generación de empleo industrial y actividad económica.

“Galicia tiene que estar ahí, entre esas empresas que demandan más trabajadores, que generan más economía y empleo industrial en este sector”, afirmó Lorenzana, quien subrayó que la comunidad cuenta con empresas con capacidad para participar en proyectos vinculados a la defensa, tanto en el ámbito nacional como europeo.

Formación especializada

La presentación del programa contó también con la participación de la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, y se desarrolla en colaboración con la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Según destacó la conselleira, Galicia es la primera Administración pública en España que subvenciona un curso formativo de estas características orientado específicamente al sector de la defensa.

El programa está dirigido a profesionales y directivos de empresas gallegas con potencial para integrarse en esta industria o participar en consorcios internacionales, programas europeos o proyectos duales. El objetivo es que los participantes conozcan en profundidad la estructura, financiación y gobernanza del sector.

La formación se celebrará entre abril y septiembre en la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) en formato presencial y en línea, y contará con expertos del ámbito institucional y empresarial vinculados a la defensa y la seguridad. Las inscripciones podrán realizarse entre el 9 y el 23 de marzo a través de la web de la EOI.

Ayudas

En paralelo, la línea de ayudas impulsada por la Xunta ofrece subvenciones de hasta 75.000 euros por empresa para financiar procesos de certificación, homologación o calificación técnica, requisitos imprescindibles para operar como suministradores en este sector.

“El interés está en facilitar que las empresas tengan capacidad para dar el salto al sector de la defensa”, explicó Lorenzana, quien insistió en que la formación debe ser uno de los pilares de la estrategia industrial vinculada a este ámbito.

Contexto industrial favorable

Durante su intervención, la conselleira también destacó el momento actual de la industria gallega, que atraviesa una etapa de crecimiento en empleo y actividad.

Según los últimos datos, el sector industrial en Galicia cuenta con 192.300 personas ocupadas, una cifra récord que refleja un crecimiento que supera en casi cuatro puntos la media nacional.

Además, la comunidad registró en enero la segunda mayor subida de la producción industrial en España, con un incremento del 1,9 %, frente a la caída del 2,7 % registrada en el conjunto del país.

Para la Xunta, este contexto refuerza la oportunidad de impulsar nuevos sectores estratégicos, como el de la defensa, con el objetivo de diversificar el tejido industrial gallego y generar empleo cualificado.