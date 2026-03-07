Casi el 45% de los viticultores de Rías Baixas son mujeres y su presencia crece en puestos de responsabilidad

El papel de la mujer en Galicia ha estado históricamente marcado por una fuerte presencia en la vida social y familiar. El llamado matriarcado gallego, reforzado en muchos casos por la emigración masculina o por trabajos vinculados al mar y la pesca, ha situado a las mujeres como pilares de muchas actividades económicas. Ese protagonismo también se refleja hoy en el sector vitivinícola de la Denominación de Origen Rías Baixas, donde la presencia femenina es cada vez más visible.

Las mujeres participan actualmente en todos los ámbitos del sector del vino, desde el cultivo de la vid hasta la comercialización. También ocupan puestos de responsabilidad dentro de las bodegas y forman parte de los procesos de elaboración del vino. Según los datos del sector, 391 mujeres trabajan en alguna de las 178 bodegas adscritas a la denominación.

La presencia femenina, según informa la Denominación de Origen en un comunicado, también es muy significativa en el ámbito del viñedo y las explotaciones agrícolas. De los 4.954 viticultores asociados a la D.O. Rías Baixas, cerca del 45% son mujeres, una cifra que refleja una situación de casi paridad dentro del sector.

El protagonismo femenino se extiende también al interior de las bodegas. En la actualidad, alrededor de 65 mujeres ocupan puestos de responsabilidad en las bodegas de la denominación. Además, su presencia es destacada en áreas como la administración, donde trabajan unas 64 empleadas, o en las labores de bodega, con más de 50 operarias.

En el ámbito del mantenimiento del viñedo, unas 35 mujeres desarrollan tareas relacionadas con el cuidado de las plantaciones. También destaca su presencia en la enología, donde cerca de una veintena de profesionales se dedica a la elaboración de los vinos de Rías Baixas.

El trabajo de estas profesionales ha sido reconocido en distintos certámenes y premios del sector, como el Winemaker of the Year en los Women in Wine & Spirits Awards 2021 o los top ten de publicaciones especializadas como The Drink Business o Decanter, además de otros reconocimientos en el ámbito de la enología.

La presencia femenina también crece en áreas clave para la proyección del vino en el mercado. En los departamentos de comunicación y marketing trabajan más de 30 mujeres, mientras que en el ámbito del enoturismo lo hacen alrededor de 25 profesionales.

A esto se suma su presencia en ventas, exportación, gestión y finanzas, donde también superan la veintena de trabajadoras, consolidando así el papel de la mujer en todas las fases del sector vitivinícola de Rías Baixas.