Xunta y Gobierno reivindican el diálogo social y el empleo digno en la entrega de los Premios 10 de Marzo

Representantes de la Xunta y del Gobierno central coincidieron este sábado en reivindicar el diálogo social, la negociación colectiva y la cooperación entre administraciones, empresas y trabajadores como herramientas fundamentales para seguir avanzando en empleo digno, igualdad y protección social. Ambos mensajes se escucharon durante la entrega de los Premios 10 de Marzo, celebrada en Santiago y organizada por CCOO de Galicia, un acto que reconoce trayectorias destacadas en la defensa de los derechos laborales.

Durante su intervención, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó que los premiados representan valores como el compromiso social y la responsabilidad. El conselleiro felicitó a los galardonados de esta edición: Samuel Kwesi, superviviente del naufragio del Vila de Pitanxo; la magistrada Paz Filgueira; y el sindicalista Xosé Lamela.

El responsable autonómico subrayó también el papel de las organizaciones sindicales y defendió el consenso, la negociación colectiva y la cooperación público-privada como herramientas clave para afrontar los retos del mercado laboral.

En este sentido, puso en valor las Mesas de Diálogo Social impulsadas por la Xunta, en las que participan el Gobierno gallego, la patronal y los agentes sociales. Según explicó, el Ejecutivo autonómico está tramitando un nuevo decreto que permitirá institucionalizar y reforzar estos espacios de trabajo.

Estas mesas abordan cuestiones relevantes para Galicia como la prevención de riesgos laborales, el absentismo injustificado, la igualdad laboral o el bienestar en el trabajo. Además, el decreto actualizará las mesas sectoriales ya existentes, entre ellas la Mesa de Empleo y la Mesa de Economía e Industria, con grupos de trabajo centrados en políticas activas de empleo, formación, industria, energía, naval y automoción.

González recordó también que la Xunta trabaja en la futura Estrategia Gallega de Responsabilidad Social Empresarial, que pondrá el foco en el bienestar laboral y en la promoción de prácticas empresariales sostenibles y responsables.

Reforzar la protección social

Durante el mismo acto intervino el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien reafirmó el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de seguir trabajando para que Galicia tenga más empleo digno, más igualdad y más oportunidades, garantizando que ningún trabajador quede atrás.

Blanco puso en valor el papel histórico del movimiento sindical en la conquista de derechos laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo. Asimismo, recordó algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno durante los momentos más difíciles de la pandemia, como los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o las moratorias hipotecarias y de alquiler, destinadas a proteger a miles de familias.

El delegado señaló que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y distintos conflictos, el Ejecutivo mantendrá esta línea de actuación. “Si aparecen nuevas dificultades, el Gobierno volverá a actuar para no dejar a nadie atrás”, afirmó.

También destacó la importancia del diálogo social y del trabajo de los delegados sindicales en los centros de trabajo, fundamentales —según explicó— para alcanzar acuerdos que garanticen salarios justos, igualdad y condiciones laborales dignas.

Finalmente, Blanco felicitó a las personas premiadas en esta edición por su trayectoria sindical en defensa de los derechos de la clase trabajadora