El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio

El precio del barril de Brent, que es el indicador de referencia en Europa para el coste del petróleo y que hace menos de un mes rondaba los 66 dólares, ya está por encima de los 87. Y la escalada de precios solo acaba de comenzar si se prolonga el conflicto en Oriente Medio en las próximas semanas, según el análisis de Barclays, que estima un alza hasta los 120 dólares el barril. «Estas cifras pueden parecer ‌demasiado elevadas, pero ⁠reiteramos que los fundamentos ⁠son más ‌sólidos y los riesgos son ‌mayores que el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando vimos materializarse estos ⁠niveles», indicó su equipo de materias primas.

Entre tanto, el sprint en su cotización se ha trasladado rápidamente a las estaciones de servicio y hay gasolineras en la península en las que el litro de gasolina 95, que es el carburante más utilizado por los coches de reciente matriculación, se asoman sin pausa hasta los 2 euros. Pero es que en Portugal los precios van a experimentar esta misma la subida más rápida de su historia, según las previsiones del Ministério de Finanças. En concreto, estima un aumento de más de 23 céntimos por litro en el caso del gasóleo, y otros 7,4 céntimos en el de gasolina 95.

Con el objetivo de «atenuar» el impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno de Luís Montenegro ha anunciado la aprobación de una rebaja fiscal «extraordinaria y temporal» del Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) por importe de 3,55 céntimos, «devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto».

En Galicia, deacuerdo a la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica, con valores de este viernes, hay dos establecimientos en Galicia que se sitúan entre los 30 más caros de España (sin contar Baleares). Se trata de una doble estación de servicio en Sanxenxo, con surtidores a ambos lados de la carretera provincial 504, operada por BP: la gasolina 95 cotiza a 1,729 euros el litro.

Noticias relacionadas

En el ranking de las 100 más caras —de las más de 6.800 que actualizaron sus precios a fecha de este jueves en geoportal de gasolineras del Gobierno— hay otras siete ubicadas en la comunidad. La siguiente en el ranking está en Santiago, en el Polígono del Tambre, operada por Staroil y que vende el litro de gasolina a 1,699 euros. A continuación está otra de Staroil de San Cibrao das Viñas, con el mismo coste que presentan otras de Staroil de Cambados, Poio, Lalín y la Autovía do Barbanza (a la altura de Dodriño). La última, a 1,699 euros el litro, se ubica en A Baña y es de Cepsa.