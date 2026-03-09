CaixaBank impulsa el crecimiento empresarial gallego con 2.315 millones de euros en financiación durante 2025

El crecimiento del tejido empresarial gallego durante el último año ha venido acompañado de un fuerte impulso financiero. CaixaBank destinó en 2025 un total de 2.315 millones de euros a la financiación de empresas en Galicia, una cifra que supone un incremento del 44% respecto al año anterior y que refleja el dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad.

Este volumen de financiación se tradujo en 5.781 operaciones de crédito, un 7% más que en 2024, dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes compañías. Los recursos se destinaron principalmente a cubrir necesidades de liquidez y a impulsar inversiones orientadas al crecimiento, en un contexto en el que muchas empresas gallegas continúan reforzando sus procesos de expansión y modernización.

La entidad pone a disposición de las compañías una amplia gama de herramientas financieras adaptadas a diferentes necesidades. Entre ellas destacan soluciones habituales como el factoring, el confirming o el renting, junto a instrumentos más especializados como el fondo Added Value, el fondo Venture Debt, la financiación estructurada o el crédito suministrador, diseñados para facilitar tanto el financiamiento del circulante como proyectos de inversión a largo plazo.

El director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, destacó el buen momento que atraviesa el tejido empresarial gallego, al que calificó como “un motor fundamental del desarrollo económico de la comunidad”. Badiola subrayó además que el apoyo del banco no se limita a la concesión de crédito. “Nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral”, señaló.

Red especializada para empresas

Para reforzar esta actividad, CaixaBank cuenta en Galicia con ocho centros y oficinas especializadas en empresas, donde equipos con experiencia en gestión empresarial ofrecen asesoramiento personalizado y acceso a una amplia cartera de productos financieros.

A nivel nacional, la entidad mantiene un modelo de especialización basado en 212 centros de empresa repartidos por toda España, en los que trabajan más de 2.000 profesionales especializados en asesoramiento financiero para compañías.

Estos equipos incluyen expertos en financiación empresarial, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y sector agroalimentario, con el objetivo de ofrecer un servicio integral que va más allá de la financiación y que busca apoyar el desarrollo del sector productivo.

Apoyo a la internacionalización y a la sostenibilidad

En el ámbito internacional, CaixaBank facilita a sus clientes empresa el acceso operativo a 156 mercados internacionales, ofreciendo asesoramiento para operaciones en el exterior tanto a pymes que comienzan a exportar como a grandes corporaciones que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, la entidad ha puesto en marcha su nuevo Plan de Sostenibilidad 2025-2027, integrado en su Plan Estratégico, con el objetivo de movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles durante los próximos tres años. Con este programa, el banco busca contribuir al desarrollo de una economía más sostenible y apoyar el crecimiento económico y social de empresas y territorios.