EY Abogados nombra socio Equity a Marcos Piñeiro y refuerza su apuesta por Galicia

El despacho EY Abogados refuerza su estructura en Galicia con el nombramiento de Marcos Piñeiro como socio Equity del área Fiscal y Legal, una promoción que reconoce su trayectoria profesional y que se enmarca en la estrategia de la firma para consolidar su presencia en uno de los territorios con mayor dinamismo empresarial del noroeste peninsular.

Con esta decisión, el despacho apuesta por reforzar su posicionamiento en una comunidad donde el tejido empresarial —marcado por la empresa familiar, la industria exportadora y un creciente proceso de internacionalización— demanda cada vez más asesoramiento especializado. La promoción de Piñeiro se integra en el plan estratégico de EY Abogados, orientado a ofrecer soluciones adaptadas a cada mercado y segmento empresarial.

El nuevo socio cuenta con más de 19 años de experiencia en fiscalidad corporativa y asesoramiento a compañías familiares, ámbitos en los que se ha convertido en uno de los profesionales de referencia en la comunidad. Desde su incorporación a EY en 2017, ha impulsado el desarrollo del área fiscal y legal en Galicia, acompañando a empresas gallegas en procesos de crecimiento, profesionalización e internacionalización.

El socio responsable de las oficinas de EY en Galicia, Pelayo Novoa, destacó que la promoción responde a una trayectoria consolidada. Según señaló, el nombramiento reconoce “el rigor técnico, la cercanía con el cliente y el profundo conocimiento del tejido empresarial gallego” de Piñeiro, cualidades que, a su juicio, serán determinantes para seguir apoyando a las compañías de la comunidad en un momento marcado por la transformación económica y la expansión internacional.

En la misma línea se pronunció el socio director de EY Abogados, Adolfo Zunzunegui, quien subrayó el creciente dinamismo empresarial de Galicia y el valor que aporta un profesional con la experiencia de Piñeiro para acompañar a las empresas en un contexto de mayor complejidad fiscal y estratégica.

El propio Marcos Piñeiro calificó el nombramiento como “un honor”, especialmente por producirse en una región con un ecosistema empresarial que considera “dinámico y con gran talento”. Su objetivo, aseguró, será seguir ayudando a los clientes del despacho a afrontar sus retos fiscales y estratégicos en un entorno cada vez más globalizado.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo, con especialización en el ámbito económico-empresarial, Piñeiro combina su actividad profesional con la docencia. Participa como profesor en escuelas de negocios como IESIDE, UIE e IFFE Business School, donde coordina el Máster de Asesoría Fiscal y Contable, además de colaborar con diversas universidades públicas gallegas en la formación de nuevos profesionales.

Crecimiento sostenido

El nombramiento se produce en un contexto de crecimiento para EY en la comunidad. En los últimos años, la firma ha reforzado su presencia en A Coruña y Vigo, donde ya cuenta con más de un centenar de profesionales, lo que le permite asumir proyectos de mayor envergadura y ampliar su presencia en sectores clave de la economía gallega.

A nivel nacional, EY Abogados cerró el ejercicio fiscal 2025 con una facturación de 233,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Un crecimiento que refleja la solidez del negocio y la creciente demanda de servicios de alto valor añadido por parte de las empresas.

Con el ascenso de Marcos Piñeiro, la firma consolida su estrategia de desarrollo en Galicia y refuerza su capacidad para acompañar a las compañías de la región en un escenario económico cada vez más competitivo y global.