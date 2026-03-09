Grupo Iberconsa recibe el premio Mares para Siempre por su apuesta por la pesca sostenible en 2025

El compromiso con la pesca sostenible y la trazabilidad de los productos del mar ha llevado al grupo gallego Iberconsa a recibir uno de los principales reconocimientos del sector. La compañía ha sido distinguida como Proveedor del Año en la IV edición de los Premios Mares para Siempre, organizados por la entidad internacional Marine Stewardship Council (MSC).

Se trata de la primera vez que la empresa viguesa obtiene este galardón, que reconoce a la compañía que durante 2025 aportó al mercado el mayor volumen y variedad de materia prima certificada con el sello de pesca sostenible, tanto en el ámbito B2B como en productos destinados al consumidor final.

El premio pone en valor la capacidad de Iberconsa para garantizar trazabilidad, calidad y sostenibilidad a lo largo de toda su cadena de valor, desde la captura del recurso hasta su comercialización. La entrega del reconocimiento tuvo lugar en Gijón, durante una gala en la que participaron empresas y organizaciones vinculadas al sector pesquero comprometidas con la protección de los océanos. El galardón fue recogido por Jesús Mencía, director de Ventas Iberia del Grupo Iberconsa.

La directora de Calidad del Grupo Iberconsa, María Domínguez, destacó que el reconocimiento supone un impulso al trabajo que la compañía viene desarrollando en materia de sostenibilidad. Según explicó, el premio refleja “el compromiso de Iberconsa con la protección de los mares y con la oferta de productos certificados que proceden mayoritariamente de su propia flota”.

Domínguez subrayó además que el grupo continúa ampliando su catálogo de productos certificados, entre ellos el gambón argentino, cuya certificación se ha conseguido recientemente tras un proceso en el que la compañía ha participado activamente.

Un grupo con presencia global

Fundado en 1981 en Vigo, Grupo Iberconsa se ha consolidado como uno de los operadores internacionales más relevantes en la pesca, transformación y comercialización de productos del mar congelados. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la compañía ha desarrollado un modelo de integración vertical que le permite controlar todo el proceso productivo, desde la captura hasta la distribución.

El grupo opera en algunos de los principales caladeros del mundo y cuenta con una flota de 40 buques equipados con tecnología de última generación y con fábricas a bordo. Cada año comercializa alrededor de 90.000 toneladas de productos del mar, con presencia en más de 50 países.

Entre sus principales líneas de negocio destacan la captura y producción de langostino austral y merluza salvaje, aunque también mantiene una posición relevante en otras especies como pota y calamar.

La compañía integra además criterios ESG en su estrategia empresarial, impulsando medidas vinculadas a la sostenibilidad de los recursos marinos, la eficiencia energética y la mejora continua de sus procesos productivos.

Reconocimiento a la pesca responsable

Los Premios Mares para Siempre, organizados por Marine Stewardship Council, reconocen cada año el trabajo de empresas, organizaciones y proyectos que contribuyen a impulsar la pesca sostenible y la conservación de los océanos.

El MSC, organización internacional sin ánimo de lucro, establece estándares científicos para evaluar la sostenibilidad de las pesquerías y la trazabilidad de los productos del mar. Su conocido Sello Azul identifica productos procedentes de pesquerías certificadas y se ha convertido en una de las principales referencias internacionales en materia de consumo responsable de pescado.