El rendimiento de los garajes en Galicia pierde fuerza: cae 2,4 puntos desde 2020

La inversión en garajes en Galicia continúa siendo una opción habitual para pequeños ahorradores, aunque su rentabilidad ha ido perdiendo fuerza en los últimos años. En 2025, el rendimiento medio de este tipo de activos se situó en el 4,5%, lo que supone una ligera caída de 0,1 puntos respecto a 2024 y un descenso más acusado de 2,4 puntos en comparación con 2020, cuando alcanzaba el 6,9%.

Así lo recoge el estudio “La rentabilidad de los garajes en España en 2025”, elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa a partir del análisis de los precios de venta y alquiler registrados en diciembre del pasado año.

A pesar de este retroceso a largo plazo, la rentabilidad muestra una evolución estable en el último año, lo que mantiene a las plazas de garaje como una alternativa de inversión relativamente segura. Según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, el comportamiento del mercado refleja una moderación progresiva.

“La rentabilidad de los garajes en Galicia cierra 2025 en un 4,5%, mostrando una notable estabilidad anual con un ajuste de apenas una décima respecto al ejercicio anterior. Aunque la cifra se ha moderado frente al 6,9% registrado hace cinco años, este activo sigue consolidándose como una opción de inversión defensiva y de bajo riesgo para el pequeño ahorrador gallego”, señala.

Entre las más bajas de España

En comparación con el resto del país, Galicia se sitúa entre las comunidades con menor rentabilidad en este tipo de inversión. La media nacional alcanza el 6,4%, casi dos puntos por encima de la registrada en la comunidad.

Las regiones con mayores retornos para invertir en garajes son Murcia (7,9%), Castilla-La Mancha (7,2%), Madrid (7,1%), Cataluña (7,0%) y Comunitat Valenciana (6,9%). En el extremo contrario aparecen Extremadura (4,8%), Castilla y León (4,7%) y Galicia (4,5%), que ocupa el último lugar del ranking.

A Coruña, líder

Dentro de Galicia, la ciudad de A Coruña se posiciona como el mercado más rentable para invertir en plazas de garaje, con un retorno del 5,5%, situándose un punto por encima de la media autonómica.

Tras la capital coruñesa se sitúan Lugo y Vigo, ambas con una rentabilidad del 4,4%, seguidas por Ourense, con un 3,5%, y Santiago de Compostela, donde el rendimiento baja hasta el 3,3%.

Según Fotocasa, el caso de A Coruña resulta especialmente significativo dentro del mercado gallego, ya que se consolida como uno de los principales focos de inversión en este segmento inmobiliario.

En un contexto en el que otros productos financieros implican mayor exposición al riesgo, las plazas de garaje siguen ofreciendo un ticket de entrada relativamente asequible y costes de mantenimiento reducidos, lo que las mantiene como una alternativa de inversión estable, especialmente en áreas urbanas con mayor presión de aparcamiento.