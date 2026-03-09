UPTA alerta: la subida del combustible eleva el gasto mensual de autónomos hasta 288 euros

El encarecimiento del combustible vuelve a poner presión sobre la rentabilidad de miles de trabajadores por cuenta propia. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha advertido de que la subida reciente de los carburantes puede elevar hasta 288 euros mensuales el gasto adicional de muchos autónomos que utilizan su vehículo como herramienta esencial de trabajo.

Según explica la organización, el aumento del precio del gasóleo y la gasolina se ha intensificado desde el inicio del conflicto armado contra Irán, lo que ha provocado un fuerte incremento en los costes operativos de numerosos pequeños negocios.

Antes del estallido del conflicto, el precio medio del gasóleo en España se situaba en torno a 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina alcanzaba los 1,52 euros. Actualmente, el gasóleo ha escalado hasta los 1,80 euros por litro, mientras que la gasolina ronda los 1,64 euros, un encarecimiento que afecta directamente a los profesionales que dependen del transporte para desarrollar su actividad.

El impacto es especialmente notable en los trabajadores que utilizan furgonetas o vehículos comerciales. Según los cálculos de UPTA, llenar el depósito de una furgoneta de pequeñas dimensiones con 90 litros de gasóleo cuesta ahora 36 euros más que antes del inicio del conflicto.

Además, muchos autónomos de sectores como panaderos, carpinteros, electricistas, repartidores, fontaneros o comerciantes de productos frescos consumen de media dos depósitos de combustible a la semana, lo que se traduce en un sobrecoste mensual de aproximadamente 288 euros respecto a la situación anterior.

Desde la organización advierten de que esta situación tendrá un impacto directo en los costes de producción de miles de pequeños negocios. En muchos casos, estos profesionales no pueden trasladar el incremento del combustible al precio final de sus servicios o productos, lo que reduce sus márgenes y puede poner en riesgo la viabilidad de su actividad.

Por este motivo, UPTA reclama al Gobierno la activación urgente del denominado “Escudo Autónomos”, un paquete de medidas que incluiría un descuento directo en la factura de combustible destinado específicamente a los trabajadores por cuenta propia que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo.

La organización recuerda además que una parte significativa del precio final de los carburantes corresponde a impuestos que recauda el Estado y las comunidades autónomas, por lo que el aumento del precio del combustible también implica una mayor recaudación pública.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, advirtió de que los autónomos no pueden seguir absorbiendo el impacto de cada crisis internacional. “Cuando sube el carburante, miles de trabajadores por cuenta propia ven cómo sus costes se disparan de un día para otro sin capacidad real para repercutirlo en sus precios”, señaló.

Abad insistió en que, para muchos profesionales, esta subida supone cerca de 300 euros más al mes, un coste que sale directamente de la rentabilidad de sus negocios. “Estamos hablando de panaderos, fontaneros, electricistas o repartidores que dependen del combustible para poder trabajar”, explicó.

En este contexto, el dirigente de UPTA subrayó la necesidad de actuar con rapidez. “Pedimos que el descuento al combustible se aplique directamente a los autónomos profesionales que lo utilizan para trabajar. No hacerlo significaría dejar a miles de pequeños negocios soportando en solitario las consecuencias de una crisis internacional”, concluyó.