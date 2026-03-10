El Grupo Castrosua nombra a Carlos Alberto Martín Castro como responsable de Posventa para fortalecer la red de servicio y la satisfacción del cliente
Con el nombramiento de Carlos Alberto Martín Castro, Castrosua busca fortalecer sus procesos posventa, asegurando la disponibilidad de documentación técnica y colaborando con el área comercial.
El compostelano Grupo Castrosua ha nombrado a Carlos Alberto Martín Castro como nuevo responsable de Servicios Posventa, un cargo desde el que se encargará de reforzar la coordinación y el funcionamiento de la red de servicio de la compañía con el objetivo de garantizar la satisfacción del cliente.
En su nuevo puesto, Martín Castro asumirá la supervisión, coordinación, formación y capacitación de la red de asistencia, así como la gestión de garantías y la organización del personal de asistencia técnica. También tendrá bajo su responsabilidad la gestión de los almacenes remotos y en consigna de la red de servicio y de los clientes.
Entre sus funciones estará además asegurar la disponibilidad de la documentación técnica y de los sistemas de soporte necesarios para el desarrollo de la actividad posventa. Asimismo, colaborará de forma estrecha con el área comercial para aportar valor añadido a las ofertas de venta de la compañía.
Desde esta posición y reportando directamente a la Dirección de Posventa y Recambios, Carlos Alberto Martín Castro desempeñará un papel clave para fortalecer los procesos posventa, mejorar la coordinación de la red de servicio y avanzar en la excelencia en la atención al cliente dentro del grupo industrial gallego.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago