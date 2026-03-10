Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo Castrosua nombra a Carlos Alberto Martín Castro como responsable de Posventa para fortalecer la red de servicio y la satisfacción del cliente

Con el nombramiento de Carlos Alberto Martín Castro, Castrosua busca fortalecer sus procesos posventa, asegurando la disponibilidad de documentación técnica y colaborando con el área comercial.

Carlos Alberto Martín Castro, responsable de Servicios Posventa de Castrosua

Carlos Alberto Martín Castro, responsable de Servicios Posventa de Castrosua / cedida

El Correo Gallego

Santiago

El compostelano Grupo Castrosua ha nombrado a Carlos Alberto Martín Castro como nuevo responsable de Servicios Posventa, un cargo desde el que se encargará de reforzar la coordinación y el funcionamiento de la red de servicio de la compañía con el objetivo de garantizar la satisfacción del cliente.

En su nuevo puesto, Martín Castro asumirá la supervisión, coordinación, formación y capacitación de la red de asistencia, así como la gestión de garantías y la organización del personal de asistencia técnica. También tendrá bajo su responsabilidad la gestión de los almacenes remotos y en consigna de la red de servicio y de los clientes.

Entre sus funciones estará además asegurar la disponibilidad de la documentación técnica y de los sistemas de soporte necesarios para el desarrollo de la actividad posventa. Asimismo, colaborará de forma estrecha con el área comercial para aportar valor añadido a las ofertas de venta de la compañía.

Desde esta posición y reportando directamente a la Dirección de Posventa y Recambios, Carlos Alberto Martín Castro desempeñará un papel clave para fortalecer los procesos posventa, mejorar la coordinación de la red de servicio y avanzar en la excelencia en la atención al cliente dentro del grupo industrial gallego.

