La inversión en infraestructuras cae al nivel de 1995

"La trayectoria de menor inversión y pérdida del valor de las infraestructuras de uso público en el país coincide con una mayor frecuencia de episodios en que se pone de manifiesto la amenaza que representa la proliferación de catástrofes naturales de elevada intensidad derivadas del cambio climático". Esta advertencia forma parte de las conclusiones de un estudio hecho público este martes que advierte de que el gasto público en infraestructuras cayó en 2025 al nivel de 1995.

El informe, realizado por la Fundación BBVA en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), pone el foco en la caída de la inversión pública en infraestructuras. El estudio apunta que la inversión de infraestructuras, que llegó a representar más del 60% de la inversión pública total en 2009, se situó en 2025 en 16.114 millones de euros, lo que equivale a una caída del 25% respecto a su nivel de principios de siglo. El pasado año las infraestructuras supusieron el 38% de la inversión pública, un nivel que se ha mantenido desde la pandemia, según el informe.

Los autores del informe alertan de "la importancia que tiene para mantener las dotaciones de capital alcanzadas, tanto para cubrir adecuadamente la depreciación ordinaria del 'stock' de capital como reponer la depreciación extraordinaria de las dotaciones de capital derivada de los desastres naturales".

El informe apunta el cambio en las tendencias a lo largo de las últimas décadas. Así, señala que entre 1995 y 2007 se dio un "fuerte crecimiento de la formación bruta de capital fijo", que precedió a la "intensa caída provocada por la Gran Recesión entre 2008 y 2013". A continuación, y siguiendo el ciclo macroeconómico, la inversión "repuntó desde 2014 hasta 2019", pero acusó a continuación el 'shock' de la pandemia. Según apunta, "el esfuerzo inversor en los últimos años se mantiene en el entorno del 20%, claramente por debajo del elevado promedio de la primera década del siglo (26-30%)".

El brusco descenso dela inversión se deja sentir en todo tipo de infraestructuras: las ferroviarias han experimentado el mayor descenso desde 2009, ya que se ha desplomado un 66%, según el informe de la Fundación BBVA y el Ivie, alcanzando los 4.589 millones de euros. Por encima, el gasto en carreteras fue de 4.962 millones, en la línea de 2024 pero un 41% por debajo de los números de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han caído un 61% respecto a 2009, y pasan de concentrar cerca del 24% del gasto en infraestructuras a conformarse con un 15%.

El informe apunta que otras tres categorías de infraestructuras (las urbanas, las portuarias y las aeroportuarias) siguen también lejos del nivel de 2009.

El estudio avisa de que los bajos niveles de inversión en este campo han implicado que algunas de sus dotaciones hayan visto reducido su valor durante años. En este contexto, la mayor recurrencia de desastres naturales hace que se evidencien "tanto las insuficiencias de las inversiones en infraestructuras preventivas como la destrucción de parte de las dotaciones existentes".

En este sentido, se propone anticipar la inversión para prevenir fenómenos como las danas. "El esfuerzo inversor adicional que se debería realizar para compensar los efectos de las inundaciones no es excesivamente elevado si se anticipa el esfuerzo y se pone en relación con la inversión nacional", afirma el estudio.

Los autores del informe advierten de la importancia de "prestar atención a las consecuencias de mantener unos bajos niveles de inversión pública durante periodos largos de tiempo" porque la inversión no cumbre la depreciación que comporta el paso del tiempo y porque "es fundamental reconocer los riesgos que se derivan del cambio climático". Por esa razón, piden "repartir el esfuerzo inversor necesario en largos periodos de tiempo y entre los distintos territorios que pueden verse afectados".