Energía
Repsol planea invertir 10.000 millones de euros hasta 2028, más de la mitad en España y Portugal
La petrolera repartirá 3.600 millones en dividendos en efectivo
Repsol planea invertir entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, según la actualización de su estrategia anunciado en 2024, con un 55% destinado a España y Portugal y un 34%, a Estados Unidos. La petrolera pondrá en marcha un plan "selectivo" de inversiones enfocadas en proyectos ya aprobados por la compañía, según ha anunciado este martes en el marco de su 'Capital Markets Day'.
Esta actualización de sus cifras para el periodo 2026-2028 se ha relizado al margen de la situación actual derivada del conflicto de Oriente Medio que ha disparado la volatilidad de los precios de la energía, especialmente del petróleo que sobrepasó el lunes el umbral de 100 dólares por barril en la apertura del mercado y al cierre cayó por debajo de esta cifra.
La compañía, que mantiene sus prioridades estratégicas intactas (solidez financiera, disciplina inversora y mejora de la retribución al accionista) sitúa la retribución al accionista entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo en el periodo, incluyendo dividendos y recompra de acciones. Siendo el flujo de caja previsto de 6.500 millones, la petrolera distribuirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo hasta 2028.
Suscríbete para seguir leyendo
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
- El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- Vivienda protegida en Santiago: 18 empresas optan a realizar el proyecto para Volta do Castro
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja