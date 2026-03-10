Santiago se prepara para ser referente nacional en ciberseguridad con laboratorio de Telefónica

Santiago se prepara para convertirse en un referente nacional en ciberseguridad. Telefónica instalará un laboratorio y centro demostrador en la Ciudad de la Cultura, de manera provisional, hasta que se inaugure el futuro Centro de Ciberseguridad de Galicia en el Parque Tecnolóxico de Ourense. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia a través de la Amtega, tiene como objetivo que empresas, instituciones y ciudadanos puedan innovar y experimentar con las tecnologías más avanzadas, anticipando y afrontando los retos de seguridad digital.

El laboratorio forma parte del proyecto RETECH, que incluye además un centro complementario de ciberseguridad industrial, desarrollado en colaboración con el INCIBE y la Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais. Ambos espacios serán físicos y virtuales, diseñados para fomentar la innovación, la formación, la colaboración empresarial y la transferencia tecnológica con universidades y centros educativos.

Innovación con impacto social y empresarial

El centro contará con demostradores tecnológicos para evaluar la ciberseguridad en productos y servicios conectados, monitorizar la calidad del aire en edificios inteligentes, gestionar flotas de vehículos conectados, aplicar gemelos digitales en la gestión urbana y realizar análisis forense de hardware y firmware. Entre sus novedades, se incluirá un robot humanoide Unitree G1 U1, con el que se ensayará la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas para ayudar a las personas y optimizar procesos empresariales.

Además, el laboratorio ofrecerá formación en normativa europea (CRA, NIS 2), incubación y aceleración de startups, pruebas de certificación de IoT, así como un espacio de divulgación tecnológica y un observatorio para elaborar el Libro Blanco de Ciberseguridad de Galicia. Los recursos estarán disponibles para medianas y pequeñas empresas, fomentando su acceso a tecnología avanzada y conocimiento especializado de manera gratuita.

Manuel Ángel Alonso, director del Territorio Norte de Telefónica España, destacó que el centro permitirá posicionar a Galicia como referente internacional en ciberseguridad, consolidando un ecosistema que combina tecnología, innovación y colaboración para transformar el futuro digital de la región. La iniciativa se enmarca en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, reforzando la apuesta de Galicia por la digitalización y la competitividad tecnológica.

Este laboratorio se presenta así como una pieza clave para que Galicia aproveche sus recursos digitales, fortalezca su tejido empresarial y prepare a ciudadanos, empresas y administraciones ante las amenazas y oportunidades del mundo digital.