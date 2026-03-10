UPTA España exige al Gobierno actuar ante la subida de precios de carburantes y electricidad que perjudica a los autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha alertado sobre la escalada de los precios de carburantes y electricidad tras el agravamiento de la crisis en Oriente Medio, y exige al Gobierno de España que actúe para evitar que las grandes compañías energéticas obtengan beneficios extraordinarios a costa de los autónomos y pequeños profesionales. Según la organización, parte del combustible actualmente en las estaciones de servicio se adquirió antes del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero el precio en surtidor ha subido en algunos casos más del 20%, un incremento que no se corresponde con los costes reales.

Desde UPTA señalan que este comportamiento perjudica especialmente a autónomos, transportistas, repartidores, agricultores y miles de profesionales que dependen de su vehículo o del consumo energético para desarrollar su actividad. La subida de los carburantes y la electricidad impacta directamente en los costes de producción y reduce el margen de cientos de pequeños negocios. La organización considera irresponsable y antipatriótico que grandes empresas, muchas cotizadas en el IBEX, aprovechen la crisis internacional para incrementar sus ganancias mediante subidas especulativas.

Impacto en precios y fiscalidad

UPTA también advierte sobre la estructura de los precios de energía. En el carburante, de cada 100 euros pagados, aproximadamente 54 € corresponden al coste del producto, refino, transporte y margen empresarial, mientras que los impuestos suponen cerca del 46-47%, incluyendo IVA y Impuesto Especial de Hidrocarburos. En la factura eléctrica, 42 € corresponden al coste de generación y margen de las compañías, 33 € a costes regulados del sistema y 21 € a impuestos, lo que repercute directamente en los profesionales que dependen del consumo energético para trabajar.

Medidas y demandas de UPTA

La organización reclama mayor transparencia en la formación de los precios, supervisión por parte de los organismos de competencia para evitar prácticas especulativas, alivio fiscal temporal para los autónomos y evaluar la posibilidad de limitar beneficios extraordinarios de las grandes compañías en contextos de crisis.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, subrayó: “Ni los autónomos ni los trabajadores que necesitan sus vehículos pueden pagar la desmesurada avaricia de las empresas energéticas. Pedimos al Gobierno que actúe con contundencia frente a estas prácticas que únicamente benefician a un puñado de grandes compañías mientras miles de profesionales ven cómo aumentan sus costes cada día para poder trabajar”.