Más de 80 jóvenes de A Coruña encuentran empleo gracias al programa Impulsa Empleo Joven de Ayuda en Acción

La juventud de A Coruña gana oportunidades en el mercado laboral. Más de 80 jóvenes entre 16 y 29 años han encontrado un empleo gracias al programa Impulsa Empleo Joven, iniciativa de la fundación Ayuda en Acción que combina orientación, formación y prácticas no laborales para facilitar la integración laboral de quienes no estudian ni trabajan. Desde su inicio en junio de 2024, el programa ha acompañado a más de 150 jóvenes en la localidad gallega, alcanzando una tasa de inserción laboral del 55%.

Este febrero ha comenzado la cuarta edición del programa, primera de las dos previstas para 2026, que mantiene la intención de acompañar a un número similar de participantes. La nueva edición ofrecerá formación como Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre, con 250 horas teóricas y 100 horas prácticas en empresas del sector. En ediciones anteriores, los jóvenes pudieron formarse y realizar prácticas en áreas como Actividades Auxiliares de Comercio, Auxiliar de Almacén y Programación Java, con formación complementaria como el Carnet de Manipulador de Alimentos y Carnet de Carretilla.

Impulsa Empleo Joven está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con apoyo local de la Consellería de Lingua, Cultura e Xuventude de la Xunta de Galicia y la Fundación La Caixa. El programa combina acompañamiento individualizado, formación en habilidades blandas y prácticas profesionales, generando además una red colaborativa entre administración pública, empresas, entidades y participantes.

Además de A Coruña, Impulsa Empleo Joven se desarrolla en otras comunidades como Asturias (Gijón), Andalucía (Málaga), Extremadura (Mérida y Almendralejo), Comunidad Valenciana (Valencia), Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Puertollano) y Madrid (San Blas), consolidándose como una herramienta nacional de apoyo a la juventud para su acceso al empleo.

Sobre Impulsa Empleo

Impulsa Empleo Joven es un programa de Ayuda en Acción, enmarcado en la convocatoria del Fondo Social Europeo Plus para el periodo 2021 – 2027, con el objetivo de favorecer la transición hacia el empleo y el emprendimiento de los jóvenes.

Sobre Ayuda en Acción

Ayuda en Acción es una organización internacional dedicada a generar oportunidades de desarrollo junto a las personas que más lo necesitan, acompañando desde la infancia y la juventud, potenciando talentos y habilidades, y facilitando el acceso a la educación y al empleo para generar un desarrollo sostenible y duradero en sus comunidades.