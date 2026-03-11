Los astilleros privados baten récords: 65 buques en cartera y 3.000 millones en pedidos

La industria naval española atraviesa un momento histórico de expansión y consolidación. Con 65 buques en cartera y pedidos que superan los 3.000 millones de euros, los astilleros privados sitúan a España como un referente mundial en construcción naval y un sector estratégico para la economía europea. Según el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la industria naval española representa innovación, resiliencia y competitividad, generando más de 88.700 empleos —un 15 % más que el año anterior— y contribuyendo con 12.700 millones de euros a la economía española (+21 % interanual).

Hereu se reunió con la consejera delegada de PYMAR, Almudena López, y el secretario general de la asociación, José Francisco Fernández, para analizar la situación actual del sector. Durante el encuentro, se destacó que España es la segunda potencia de la UE en contratación y cartera de pedidos, con más del 90 % de la producción destinada a exportación y construyendo más del 20 % de la cartera mundial con capacidades basadas en hidrógeno. Además, España lidera la UE en eólica marina, investigación oceanográfica, acuicultura y transporte de pasajeros, consolidando un liderazgo tecnológico e industrial diversificado.

Liderazgo estratégico

Durante 2025, los astilleros privados alcanzaron su mayor nivel de actividad en los últimos 15 años, incluyendo más de 1.000 grandes trabajos de reparación y transformación, con un incremento de facturación superior al 15 % respecto a la media de los cinco años anteriores. PYMAR, que este último año vio mejorar su rating de Fitch a A-, ha destacado el papel de los astilleros privados españoles en la construcción de 12 nuevos buques durante 2025, por un importe conjunto superior a 575 millones de euros, así como su capacidad para liderar mercados estratégicos como la defensa y seguridad, donde en los últimos 25 años se han construido más de 100 buques.

El encuentro también abordó la participación de España en la elaboración de la Estrategia Marítima Industrial de la Unión Europea, aprobada el pasado 4 de marzo por la Comisión Europea, y el papel que pueden desempeñar los astilleros privados españoles en el fortalecimiento de la industria naval europea. Hereu subrayó la importancia de preparar al sector para los retos futuros, centrados en la competitividad, diversificación, internacionalización y desarrollo del talento humano.

Por su parte, Almudena López destacó que los astilleros privados españoles lideran mercados estratégicos para la autonomía industrial europea, incluyendo energías renovables marinas, transporte marítimo sostenible, acuicultura, defensa y seguridad, y que su actividad representa una base sólida para la innovación, digitalización y sostenibilidad del sector.

La creciente demanda en estos ámbitos estratégicos abre un horizonte de oportunidades para la industria naval española, que ya cuenta con un liderazgo consolidado en mercados clave para la autonomía estratégica y la transición hacia una industria más verde y tecnológica. Según PYMAR, fortalecer la base industrial naval privada supone reforzar la capacidad de producción de defensa e incrementar la autonomía estratégica europea, manteniendo al mismo tiempo el crecimiento económico y la generación de empleo de alta cualificación.