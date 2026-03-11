Boimorto estrena un nuevo Claudio Express de Gadisa Retail: seis empleos y 700 productos disponibles

El municipio coruñés de Boimorto cuenta desde ahora con un nuevo establecimiento comercial que refuerza la oferta de servicios en la zona. Gadisa Retail ha inaugurado un nuevo Claudio Express en la estación de servicio situada en el lugar de As Corredoiras, a unos dos kilómetros del núcleo urbano, en un complejo que también dispone de gasolinera, cafetería, boxes de lavado, aspirado y servicio de combustible a domicilio.

El nuevo establecimiento, que supone el cuarto punto de venta franquiciado abierto por la compañía en 2026, cuenta con una sala de ventas de 60 metros cuadrados y pone a disposición de los clientes un surtido seleccionado de alrededor de 700 artículos de alimentación, droguería e higiene. El modelo de tienda se caracteriza además por su amplio horario de apertura durante todos los días de la semana, lo que facilita realizar compras rápidas y cómodas.

La apertura del Claudio Express también tiene impacto en el ámbito laboral, ya que ha supuesto la creación de seis nuevos puestos de trabajo. Este es uno de los pilares del crecimiento de esta línea de negocio, que contribuye a generar empleo en pequeños y medianos núcleos de población donde se implantan este tipo de establecimientos.

En el acto de inauguración participaron la propietaria de la estación de servicio, Victoria López, acompañada de parte de su equipo; la alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo; y el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de A Coruña, Julio López. Por parte de GADISA Retail asistieron el delegado de área de A Coruña, Baltasar López; el director de ventas de franquicia, Miguel Freire; el coordinador Sergio Trujillo; y el supervisor de franquicia del establecimiento, David Calvo.

Con esta apertura, Gadisa Retail continúa reforzando su presencia en la provincia de A Coruña, donde se localizan tres de los cuatro establecimientos franquiciados incorporados por la compañía en lo que va de año: en Boimorto, Oleiros y A Coruña ciudad. El cuarto punto de venta abierto en 2026 está situado en el municipio pontevedrés de Barro.

Tras esta inauguración, la compañía 100% gallega alcanza los 255 establecimientos franquiciados, de los que 114 pertenecen a la enseña Claudio y 141 a Claudio Express. El crecimiento de la franquicia se sustenta en una propuesta basada en la confianza, una logística eficiente, un surtido adaptado a cada entorno y el acompañamiento profesional a los franquiciados, desde la apertura del negocio hasta su consolidación.