El campo gallego en alerta: el precio del diésel agrícola sube un 24% en diez días, según UUAA

La fuerte subida del precio del combustible en plena incertidumbre internacional ha encendido las alarmas en el campo gallego. La organización Unións Agrarias (UUAA) está ultimando una denuncia que llevará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las distribuidoras petroleras, a las que acusa de provocar un incremento “disparado y concertado” de los precios.

Según denuncia la organización agraria, el diésel de uso agrícola ha registrado en los últimos diez días una subida cercana al 24%, situándose actualmente alrededor de 1,50 euros por litro. Para UUAA, esta escalada no responde a factores reales de mercado, sino a un proceso de especulación en los precios, ya que —según recuerdan— el combustible que se está vendiendo fue adquirido antes del inicio del conflicto en el Golfo Pérsico.

La organización advierte de que esta situación no afecta únicamente al combustible. En la última semana también se ha producido un incremento significativo en el coste de los fertilizantes, que han subido alrededor de 100 euros por tonelada, además de otros derivados del petróleo como los plásticos agrícolas, fundamentales para numerosas explotaciones.

Ante este escenario, Unións Agrarias reclama a las administraciones central y autonómica la puesta en marcha de un plan de contingencia que coordine medidas para garantizar el mantenimiento de la producción agraria. La organización insiste en que la acumulación de factores negativos y la incertidumbre sobre la evolución de los mercados amenazan la viabilidad de muchas explotaciones.

En este sentido, UUAA exige que se aplique con rigor la Ley de la Cadena Alimentaria, especialmente en lo referente a la repercusión de la subida de los costes de producción en los precios que reciben los productores en origen por productos como leche, carne o patatas.

La organización agraria denuncia además que el aumento de los insumos no se ha visto acompañado por una subida equivalente en los precios que perciben los agricultores y ganaderos, una situación que, a su juicio, debe corregirse de forma inmediata para garantizar el futuro de un sector estratégico para el rural gallego, que cada año pierde actividad por el cierre de explotaciones.

Por ello, Unións Agrarias recuerda la importancia de contar con herramientas oficiales de cálculo de los costes de producción y reclama una mayor implicación de las administraciones para establecer líneas rojas claras contra la venta a pérdidas, así como para impulsar actuaciones ejemplarizantes contra quienes incumplen la legislación.

La organización muestra también su preocupación por la escalada de los precios de la energía, que podría agravarse con el actual escenario geopolítico. En este contexto, pide impulsar un plan de energías renovables para las explotaciones agrarias, similar al que ya tienen las industrias, que permita a los agricultores compensar parte de su consumo eléctrico mediante la producción y vertido de energía solar.