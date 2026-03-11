Costumes Gastronómicas, la empresa coruñesa que lleva la empanada gallega artesanal a mercados internacionales
Con el apoyo del programa Galicia Avanza, Costumes Gastronómicas ha adaptado su web y etiquetado para impulsar la internacionalización de sus empanadas gallegas, que ya se venden en varios países de Europa.
La tradición culinaria gallega cruza fronteras. Costumes Gastronómicas, empresa coruñesa especializada en la elaboración artesanal de empanada galega de masa quebrada, ha consolidado su presencia en diversos mercados europeos, adaptando sus productos a las exigencias locales y combinando calidad artesanal con estrategias de internacionalización apoyadas por programas de impulso empresarial como Galicia Avanza.
Desde su fundación en 2015, Costumes Gastronómicas produce sus empanadas de forma artesanal, utilizando ingredientes naturales y sin aditivos, conservándolas mediante ultracongelación para facilitar su distribución internacional sin recurrir a plásticos en envases o embalajes. La compañía ofrece 14 sabores diferentes, incluyendo opciones de carnes, pescados, mariscos, vegetales y veganas, y adapta los productos a las normativas y preferencias de cada mercado, como las leyes islámicas que restringen determinados alimentos.
Tras iniciar sus exportaciones en 2021 a Suecia, la empresa amplió su presencia a Bélgica, Francia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza. Con el apoyo del programa Galicia Avanza, centró su expansión en Francia y Bélgica, mientras proyecta entrar próximamente en mercados como EEUU, Hong Kong, Dinamarca, Alemania, Australia, Portugal y Qatar. Durante su participación, se trabajó en la adaptación de su página web, etiquetado de productos y en acciones de promoción internacional para reforzar su visibilidad y competitividad fuera de Galicia.
El programa Galicia Avanza, impulsado por la Consellería de Economía e Industria a través del Igape y coordinado por Tecnópole, busca apoyar la internacionalización de pymes gallegas, mejorar sus estrategias comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio en mercados internacionales.
El Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole, ubicado en San Cibrao das Viñas, cuenta con más de tres décadas de experiencia impulsando innovación, talento y desarrollo tecnológico a través de sus empresas y centros de I+D, fomentando además la sostenibilidad, igualdad de género y divulgación científica.
