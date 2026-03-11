HATTA Energy traslada su sede a Oleiros y apuesta por Galicia como polo energético estratégico

La empresa energética HATTA Energy, uno de los principales operadores de carburantes del país, ha culminado el traslado de su estructura corporativa y operativa a Oleiros (A Coruña), donde estableció oficialmente su sede en septiembre de 2025. La compañía, considerada el cuarto operador de combustibles de España, ha elegido Galicia como uno de sus focos de inversión prioritarios, en una decisión que supone un movimiento relevante para la economía de la comunidad.

La firma trasladó su estructura principal desde Madrid con el objetivo de instalar en Galicia sus oficinas centrales y su centro de operaciones, desde donde coordinará parte de su actividad. Según destaca la propia compañía, HATTA se sitúa actualmente como la segunda empresa por facturación en Galicia, solo por detrás de Inditex, lo que refuerza la importancia estratégica del proyecto empresarial en la región.

Coincidiendo con esta nueva etapa, la empresa ha abierto un proceso de contratación de personal cualificado para reforzar su estructura en Oleiros. En una primera fase, la compañía ha incorporado esta misma semana un equipo de perfil financiero y económico, mientras continúa el proceso de selección para ampliar el departamento jurídico. Todo el personal contratado en esta etapa inicial procede de Galicia.

Además, la compañía también está contando con empresas locales para servicios auxiliares, como soporte informático, mantenimiento o gestión de instalaciones, lo que contribuye a generar actividad económica en el entorno.

El crecimiento del equipo continuará a medida que avancen los planes de inversión previstos por la empresa. En este sentido, una vez que la Agencia Tributaria otorgue a la compañía la condición de “operador confiable”, HATTA prevé abrir una nueva fase de contratación con perfiles técnicos, especialmente ingenieros y especialistas en logística, que participarán en el desarrollo de nuevos proyectos.

El objetivo estratégico de la empresa es impulsar un ambicioso plan de inversión con el que pretende convertir Galicia en un polo energético estratégico para la producción de biodiésel, con impacto tanto en el mercado nacional como en el europeo.

El CEO de HATTA Energy, Javier Alonso, subrayó recientemente en Santiago de Compostela que la apuesta de la empresa por Galicia es firme. “Queremos transformar la región en un polo energético estratégico no solo para España, sino también para la Unión Europea”, señaló.

Alonso recordó además que la compañía aportó en 2025 más de 600 millones de euros en concepto de IVA, lo que supone un impacto económico relevante para la Hacienda pública. “Queremos que HATTA no solo contribuya económicamente, sino que también ayude a transformar el tejido socioeconómico gallego, generando oportunidades en el entorno rural, creando empleo y atrayendo talento cualificado”, añadió.

Sin embargo, la materialización de parte de este plan estratégico está pendiente de una resolución administrativa. La compañía está a la espera de que la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia le conceda el reconocimiento de “operador confiable”, una condición que permitiría avanzar en el desarrollo de sus inversiones.

Según la empresa, la falta de resolución está ralentizando sus planes, ya que mientras no se conceda esta condición se exige a la compañía un régimen de garantías equivalente al 110% del IVA, lo que supone una importante carga financiera.

La empresa considera que esta situación podría generar distorsiones en la competencia dentro del sector de los hidrocarburos, además de limitar la capacidad de inversión y expansión de determinados operadores. También advierte de posibles efectos sobre la libre competencia y la circulación de capitales y mercancías dentro de la Unión Europea si esta situación se prolonga.