Inditex se hace el doble de grande en solo una década

Inditex ha cerrado el ejercicio 2025 convertida en una compañía prácticamente el doble de grande que hace diez años. El gigante textil ha alcanzado una facturación de 39.864 millones de euros y un beneficio neto de 6.220, cifras que contrastan con los 20.900 de ventas y 2.875 de ganancias registrados en 2015.

El salto no solo refleja el crecimiento del grupo en volumen de negocio, sino también una profunda transformación de su modelo operativo. En la última década, la multinacional ha duplicado prácticamente su tamaño mientras reducía de forma significativa su red de tiendas físicas. Si en 2015 operaba 7.013 establecimientos en todo el mundo, ahora cuenta con 5.460, casi 1.550 menos.

La aparente paradoja —más negocio con menos tiendas— resume uno de los cambios estratégicos más relevantes de la última década: el paso de un modelo basado en la expansión masiva de puntos de venta a otro centrado en la calidad, el tamaño y la rentabilidad del espacio comercial.

Más ventas con menos tiendas

Durante años, el crecimiento de Inditex se midió en aperturas. Cada ejercicio sumaba centenares de nuevas tiendas en mercados de todo el mundo. Sin embargo, el grupo inició hace tiempo un proceso de optimización de su red comercial que ha reducido el número de establecimientos mientras incrementaba su capacidad de venta.

La estrategia, conocida internamente como Retail Optimisation, ha apostado por grandes tiendas en ubicaciones estratégicas, con más superficie y mayor integración tecnológica. De hecho, en los últimos tres años el grupo ha aumentado sus ventas un 22%, mientras el número de tiendas se reducía un 6%, aunque el espacio comercial neto creció un 6%.

Solo en 2025, Inditex llevó a cabo 190 aperturas, 217 reformas y 293 cierres, un proceso continuo de renovación de su red global. El resultado es una base comercial más eficiente, capaz de generar mayores ingresos por tienda y con una fuerte integración con el canal online.

La década de la digitalización

El avance del negocio digital ha sido otro de los grandes motores del crecimiento del grupo en este periodo. La compañía ha invertido miles de millones de euros en logística, tecnología y plataformas digitales que conectan tiendas físicas, centros de distribución y comercio electrónico en un mismo sistema.

Este modelo omnicanal permite que cada tienda funcione también como punto logístico, facilitando entregas rápidas y mejorando la rotación de producto. La red logística, apoyada en grandes plataformas en España y otros centros internacionales, sigue siendo uno de los pilares de la competitividad del grupo.

A ello se suma la mejora de los márgenes operativos, impulsada por una mayor eficiencia en la gestión del inventario, el control de costes y una estrategia de precios más sólida.

Una trayectoria solo interrumpida por la pandemia

La senda alcista de Inditex en la última década solo se vio interrumpida en 2020, cuando el impacto global de la pandemia redujo drásticamente el beneficio hasta los 1.106 millones de euros.

Sin embargo, la recuperación fue rápida. En 2021 el grupo volvió a crecer hasta los 3.243, en 2022 superó por primera vez los 4.000 con 4.130, y en 2023 registró un salto del 30,3% hasta 5.381. El ejercicio 2024 consolidó esa tendencia con 5.866, antes de alcanzar el nuevo máximo histórico de 6.220 en 2025.

La magnitud del resultado queda aún más clara al compararlo con otros grandes actores del sector. El beneficio de Inditex en 2025 supera incluso la suma de los obtenidos por Mango, Gap, Uniqlo, H&M y Primark, que conjuntamente alcanzaron unos 5.600 millones.

Escala global

A lo largo de estos diez años, el grupo ha reforzado su posición como uno de los líderes mundiales de la moda. Su red comercial sigue expandiéndose en nuevos mercados —en 2025 abrió tiendas en 41 países— mientras consolida su modelo de gran superficie en las principales capitales del mundo.

El resultado es una empresa más grande, más rentable y más global que hace una década. Inditex no solo ha duplicado sus ventas y beneficios, sino que ha redefinido su forma de crecer: menos tiendas, pero más grandes, más tecnológicas y con mayor capacidad para seguir ampliando su escala internacional.