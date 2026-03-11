El transporte gallego alerta del riesgo para el sector por la subida del gasóleo

La fuerte subida del precio del combustible en las últimas semanas está encendiendo las alarmas en el sector del transporte por carretera. La Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) advierte de que la escalada del gasóleo está poniendo en riesgo los márgenes operativos de muchas empresas y autónomos, generando tensiones de liquidez que podrían comprometer la viabilidad de parte del sector si la situación se prolonga.

Según la organización, el aumento del coste del combustible podría llevar incluso a que algunas empresas no puedan prestar servicios de transporte, no por falta de voluntad, sino por la imposibilidad de operar en las actuales condiciones económicas. Una situación que, de agravarse, podría provocar la paralización de la cadena de suministro industrial, comercial y alimentaria en todo el país.

Fegatramer reclama a las administraciones, tanto al Gobierno central como a la Xunta, que adopten medidas urgentes para hacer frente a esta situación. La federación pide a los responsables políticos que dejen a un lado las disputas y actúen con rapidez para proteger a un sector estratégico para la economía y el funcionamiento del país.

Entre las medidas planteadas, la organización considera necesaria una rebaja transitoria de los impuestos sobre los combustibles para empresas y autónomos del transporte. El combustible representa actualmente más del 30% de los costes operativos del transporte de mercancías y viajeros por carretera, por lo que su encarecimiento tiene un impacto directo en la rentabilidad de las empresas.

Los datos reflejan la magnitud del problema. Según cifras del Ministerio de Transportes (MITMA), el precio del gasóleo pasó de 1,441 euros por litro el 1 de marzo a una media de 1,783 euros el 9 de marzo, lo que supone un incremento de 34,21 céntimos por litro, es decir, una subida del 23,74% en apenas unos días.

La legislación actual permite ajustar los precios del transporte ante estas variaciones. El artículo 39 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías establece la revisión automática del precio del transporte cuando el coste del gasóleo varía un 5% o más, sin que puedan establecerse pactos en contra. Sin embargo, desde el sector consideran que este mecanismo resulta insuficiente ante una situación de subida tan rápida y pronunciada.

En este contexto, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha convocado una reunión urgente este miércoles 11 de marzo, a propuesta de su presidente, Javier Arnedo, para analizar el impacto del encarecimiento del combustible y acordar medidas que serán trasladadas al Gobierno de España.

Arnedo señala que desde el inicio de la actual situación de inestabilidad en Oriente Medio, vinculada al conflicto en Irán, el precio de los carburantes ha aumentado cerca de 35 céntimos por litro, una tendencia que podría agravarse en los próximos días. El presidente del CNTC advierte de que la tensión económica que esta situación está generando está poniendo en jaque a muchas empresas del sector y podría desembocar en problemas graves para la cadena logística y de suministro.

El objetivo de la reunión será reclamar ayudas urgentes para el transporte y recordar también la obligación de los cargadores de asumir el incremento del coste del combustible mediante los mecanismos legales previstos para el sector. Mientras tanto, las organizaciones empresariales insisten en que la rapidez de las decisiones será clave para evitar que la crisis energética termine golpeando de lleno a autónomos y pymes del transporte.