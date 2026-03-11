Visual Trans, la empresa gallega que usa la tecnología para blindar el transporte marítimo ante la crisis

La escalada del conflicto en Oriente Medio en los últimos días, con Irán en el centro de la tensión, ha vuelto a poner en alerta al comercio internacional y al sector del transporte. Las bolsas reaccionaron con caídas y los precios del petróleo y el gas comenzaron a acumular subidas, mientras el transporte marítimo observa con preocupación posibles alteraciones en rutas clave para el comercio mundial. En este contexto, la tecnología aplicada a la logística se está consolidando como una herramienta fundamental para anticipar problemas y mejorar la toma de decisiones.

Uno de los puntos más sensibles para el tráfico marítimo internacional es el estrecho de Ormuz, un paso estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el océano abierto y que concentra una parte relevante del transporte energético y de mercancías del mundo. Su importancia logística lo convierte en uno de los puntos de mayor relevancia geoestratégica del planeta, especialmente para las navieras que transportan contenedores entre Asia, Oriente Medio y Europa.

Ante este escenario de incertidumbre, empresas tecnológicas especializadas en logística están cobrando protagonismo. Es el caso de Visual Trans, una empresa gallega con sede en Vigo que desarrolla software para el sector transitario y logístico y que cuenta con más de 25 años de experiencia y clientes en todo el mundo.

La compañía ofrece soluciones tecnológicas que permiten a navieras, transitarios y operadores logísticos disponer de información en tiempo real sobre la localización de los envíos, el estado de los puertos o posibles incidencias en las rutas. Gracias a esta visibilidad, las empresas pueden reaccionar con rapidez ante cambios en el transporte y minimizar el impacto económico de retrasos o desvíos.

Según explica José Antonio Vilán Costas, responsable de producto de Visual Trans, en momentos de crisis internacional la tecnología pasa a desempeñar un papel esencial. “En situaciones críticas como un conflicto bélico, la tecnología deja de ser solo una herramienta administrativa y se convierte en parte de un sistema de supervivencia para el sector logístico”, señala.

El software desarrollado por la empresa elimina procesos manuales de gestión y permite a los clientes acceder a un portal digital de autoservicio donde pueden consultar en tiempo real la ubicación de sus envíos, tanto marítimos como aéreos. Esta trazabilidad constante reduce las consultas telefónicas o por correo electrónico y mejora la experiencia digital del cliente, incluso cuando se producen retrasos ajenos a la empresa logística.

Además, la plataforma permite monitorizar cada contenedor y anticipar posibles sobrecostes, como los derivados del incremento del combustible o de cambios en las rutas comerciales. De esta forma, los operadores pueden detectar tendencias, patrones o cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas que afecten a la cadena de suministro.

La utilidad de este tipo de herramientas tecnológicas ya quedó patente en crisis recientes del transporte mundial, como el bloqueo del Canal de Suez en 2021, cuando un portacontenedores quedó atravesado en el canal provocando uno de los mayores atascos logísticos de la historia.

Fundada en 1999, Visual Trans forma parte del grupo Visual MS y está especializada en el desarrollo de software para transitarios, consignatarios, agentes de aduanas y operadores logísticos. Con más de 130 empleados, la compañía se ha consolidado como una referencia en este ámbito, destacando por la especialización de sus soluciones y su servicio posventa, mientras continúa ampliando su presencia en el mercado internacional desde su base en Galicia.